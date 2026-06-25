Calendario cargado de cifras macro en EE. UU.

La sesión del jueves estará marcada principalmente por la publicación de datos macroeconómicos clave de Estados Unidos, que podrían determinar la evolución del dólar, los bonos y los índices bursátiles. El foco principal estará en el informe de inflación del PCE (Índice de Precios de Consumo Personal), la métrica preferida de la Reserva Federal para medir el crecimiento de los precios, tanto en términos generales como subyacentes. Al mismo tiempo, los inversores recibirán la lectura final del crecimiento económico del primer trimestre, datos sobre los ingresos y el gasto de los estadounidenses, y el número semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Esta serie de publicaciones debería ofrecer una visión más clara de la situación de la economía estadounidense y de la persistencia de la presión inflacionaria. Unos datos mejores de lo esperado podrían limitar las expectativas de recortes rápidos de los tipos de interés por parte de la Fed, mientras que unos datos más débiles podrían respaldar una política monetaria más expansiva. Dada la concentración de varias publicaciones importantes a las 14:30, cabe esperar una elevada volatilidad en la mayoría de las clases de activos.
Calendario económico
06:00 GMT – Japón: Indicador adelantado, final – previsión: –, anterior: 0,5
07:45 GMT – Francia: Confianza del consumidor – previsión: 83, anterior: 82
08:00 GMT – España: Inflación IPCA interanual – previsión: 2,7%, anterior: 2,7%
08:00 GMT – España: PIB trimestral – previsión: 0,6%, anterior: 0,6%
09:00 GMT – Italia: Producción industrial mensual – previsión: –
10:00 GMT – Reino Unido: Subasta de bonos del Estado a 7 años, rentabilidad – previsión: –, anterior: 4,419%
10:00 GMT – Reino Unido: Subasta de bonos del Estado a 7 años, ratio de cobertura – previsión: –, anterior: 3,6
11:00 GMT – Eurozona: Datos del BCE sobre préstamos de bancos centrales – previsión: -40.000 millones de euros, anterior: -46.000 millones de euros
13:30 GMT – Estados Unidos: Índice de precios PCE interanual – previsión: 3,8%, anterior: 4,1%
13:30 GMT – Estados Unidos: Índice de precios PCE mensual – previsión: 0,4%, anterior: 0,5%
13:30 GMT – Estados Unidos: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo – previsión: 226.000, anterior: 225.000
13:30 GMT – Estados Unidos: PIB, lectura trimestral anualizada final – previsión: 1,8%, anterior: 1,6%
13:30 GMT – Estados Unidos: Pedidos de bienes duraderos – previsión: 8,0%, anterior: -5,0%
13:30 GMT – Estados Unidos: Índice de precios PCE subyacente interanual – previsión: 3,3%, anterior: 3,4%
13:30 GMT – Estados Unidos: Subyacente Índice de Precios de Gasto Personal (PCE) mensual: previsión: 0,2%, anterior: 0,31%
13:30 GMT – Estados Unidos: Gasto del consumidor mensual: previsión: 0,5%, anterior: 0,6%
13:30 GMT – Estados Unidos: Deflactor de precios del PIB, lectura final: previsión: 3,5%, anterior: 3,5%
13:30 GMT – Estados Unidos: Ingreso personal mensual: previsión: 0,0%, anterior: 0,4%
13:30 GMT – Estados Unidos: Consumo personal real mensual: previsión: 0,1%, anterior: 0,2%
13:30 GMT – Estados Unidos: Deflactor del PIB, lectura final: previsión: 3,5%, anterior: 3,5%
13:30 GMT – Estados Unidos: Pedidos de bienes duraderos básicos: previsión: 1,1%, anterior: 0,6%
13:30 GMT – Estados Unidos: Solicitudes continuas de subsidio por desempleo – previsión: 1,81 millones, anterior: 1,801 millones
13:30 GMT – Estados Unidos: Variación de las reservas de gas natural de la EIA – previsión: 73.000 millones de pies cúbicos, anterior: 69.000 millones de pies cúbicos
16:00 GMT – Estados Unidos: Índice de Actividad Manufacturera de la Reserva Federal de Kansas City – previsión: 9, anterior: 7
16:00 GMT – Estados Unidos: Índice Compuesto de la Reserva Federal de Kansas City – previsión: 8, anterior: 6
Discursos de los banqueros centrales
10:00 GMT – Eurozona: Discurso de Philip Lane, del BCE
11:00 GMT – Eurozona: Isabel Schnabel (BCE)
13:00 GMT – Eurozona: Piero Cipollone (BCE)
19:40 GMT - Estados Unidos: Williams (Fed)
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