Resumen diario: el Dow Jones alcanza máximos históricos, mientras el oro y la plata suben ante las expectativas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán

📈 Mercado bursátil El ánimo positivo durante la sesión estadounidense se debilitó, especialmente después de una apertura bastante sólida.

Al momento de redactar este informe, el Dow Jones sube más de un 0,8%, alcanza nuevos máximos históricos y se mantiene como el único punto positivo del mercado al contado estadounidense.

El S&P 500 devolvió parte de sus alzas iniciales y actualmente se mantiene cerca de cero.

La situación es considerablemente peor para el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, que cae alrededor de un 0,4%.

Los índices están siendo presionados principalmente por las acciones de SpaceX y AMD, que presentaron resultados trimestrales relativamente sólidos, aunque el mercado esperaba cifras mejores.

Por otro lado, Nvidia sube después de que el mercado reaccionara positivamente a las noticias sobre el uso de su tecnología de IA por parte de SpaceX.

La actual temporada de resultados debe considerarse muy sólida, ya que la gran mayoría de las empresas ha presentado cifras superiores a las previsiones del mercado.

Después de la sesión de hoy, SanDisk y Western Digital Corporation publicarán sus resultados financieros. 🌍 Geopolítica Irán y Omán continúan las conversaciones sobre la creación de una ruta segura para los buques a través del estrecho de Ormuz, aunque el acuerdo sigue siendo incierto.

Según un representante de un Estado del golfo Pérsico, las probabilidades de alcanzar un acuerdo antes del viernes se sitúan alrededor del 50%.

Irán informó que ya se acordaron las coordenadas de la ruta propuesta, que podría operar temporalmente durante un periodo de entre dos y cuatro meses, y que se está ultimando una declaración conjunta de ambos países.

Donald Trump consideró que la situación en torno a Irán se está "desarrollando muy bien", lo que sugiere avances en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Según el presidente de Estados Unidos, las negociaciones avanzan en la dirección correcta y podrían presentarse más detalles en el futuro cercano.

Al mismo tiempo, las informaciones sugieren que Estados Unidos e Irán mantienen contactos indirectos, aunque Teherán subraya que actualmente no participa en conversaciones directas con Washington.

Teherán señala que recibió mensajes de Washington sobre su disposición a retomar compromisos anteriores.

Sin embargo, Irán sostiene que la simple restauración de los compromisos estadounidenses no será suficiente para abrir completamente el estrecho de Ormuz, y las negociaciones continúan en un ambiente de profunda desconfianza.

La nueva ruta acordada con Omán pretende ser una solución temporal, y no el fin completo del conflicto. 📊 Macroeconomía El informe ADP sobre el empleo en el sector privado de Estados Unidos mostró una clara desaceleración del mercado laboral.

En julio, las empresas privadas crearon solo 44.000 puestos de trabajo, frente a los aproximadamente 75.000 esperados, después de que la cifra de junio fuera revisada a la baja hasta 95.000.

Las mayores alzas del empleo se registraron en los sectores de educación y atención de la salud, mientras que los resultados más débiles aparecieron en hotelería, servicios de alimentación y algunas áreas de la industria manufacturera.

Los datos sugieren que el mercado laboral estadounidense está perdiendo impulso gradualmente, aunque todavía no apuntan a un deterioro brusco. Las empresas siguen despidiendo trabajadores con poca frecuencia; simplemente están contratando a un ritmo más lento.

Los datos del sector de servicios de Estados Unidos mostraron que la economía mantiene un ritmo sólido de crecimiento.

La lectura más fuerte sugiere que la demanda en la economía estadounidense continúa siendo robusta, especialmente en los servicios, que representan la mayor parte del PIB de Estados Unidos.

El PMI de servicios del ISM también confirmó la resiliencia del sector, aunque el resultado fue ligeramente inferior a lo esperado: el índice se situó en 54,1 puntos, frente a una previsión de 54,5 puntos.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los nuevos pedidos, que aumentaron hasta 57,2 puntos, pero los costos continúan siendo un problema. El índice de precios pagados se mantuvo por encima de 70 puntos, lo que indica una presión inflacionaria persistente.

Al mismo tiempo, el componente de empleo se debilitó, lo que sugiere que las empresas siguen siendo cautelosas respecto de la contratación.

Para los mercados, esto representa una señal mixta: la economía estadounidense no muestra señales de una desaceleración brusca, lo que es positivo para las acciones, pero un sector de servicios sólido y unos precios elevados podrían dificultar que la Reserva Federal recorte rápidamente las tasas de interés.

En combinación con el informe ADP más débil, el mercado recibe la imagen de una economía que todavía crece, pero que comienza a desacelerarse gradualmente. Esto podría constituir un escenario favorable de "aterrizaje suave" si la inflación continúa disminuyendo. 🛢️ Materias primas Las conversaciones de paz en curso están afectando directamente a los precios del crudo Brent, que actualmente se mantienen por debajo del nivel de US$80. 🥇 Metales preciosos Se observa un ánimo muy positivo en el mercado de metales preciosos.

El precio del oro superó los US$4.200 por onza, ya que los inversionistas comenzaron a asumir que un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz podrían limitar el riesgo de un alza de los precios del petróleo y de la inflación.

La plata sube más de un 4% y se sitúa en el nivel de US$62. 🪙 Criptomonedas El sentimiento positivo también es evidente en el mercado de criptomonedas.

Bitcoin sube alrededor de un 0,6% y cotiza cerca de los US$64.500.

Ethereum avanza más de un 1% y pone a prueba el nivel de US$1.900.

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