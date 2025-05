Calendario de la semana

La semana será más corta en varios países. Al igual que en EEUU, en Reino Unido hay festividad el lunes, mientras que el jueves es festivo en el norte de Europa. EEUU El dato clave de la semana será el PCE, que se publicará el viernes. Se estima que el índice de precios del gasto de consumo personal en Estados Unidos excluyendo alimentos y energía (el indicador preferido de la Fed para medir los precios) probablemente subió un 0,1% en abril después de no haber tenido cambios en marzo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los pedidos de bienes duraderos del martes podrían atraer más atención de lo habitual por las indicaciones sobre el impacto de los aranceles.Boeing registró 8 pedidos de aviones en abril, frente a los 192 de marzo, y esto hará que los pedidos de bienes duraderos bajen drásticamente. Las minutas de la Reserva Federal del miércoles serán objeto de seguimiento para conocer los detalles de las discusiones de los responsables de política monetaria en su última reunión. La Fed indicó que era improbable que se produjeran recortes de tipos por ahora, dados los riesgos para la inflación, sin embargo, los responsables de política monetaria siguen preocupados por el daño que los aranceles podrían causar a la economía. El índice de confianza del consumidor de Conference Board para mayo y la segunda estimación del producto interno bruto del primer trimestre, el jueves serán otros datos a tener en cuenta. La atención también se centrará en las próximas subastas de bonos del Tesoro después de la reciente baja demanda en una subasta de bonos del Tesoro a 20 años y un aumento en el rendimiento a 30 años a su nivel más alto en más de 18 meses. Las subastas de la próxima semana serán todas de bonos del Tesoro a corto y mediano plazo, aunque es probable que la demanda sea mejor que la de bonos a más largo plazo. Europa El índice de precios al productor de España del lunes y la encuesta de clima del consumidor GfK de Alemania dan inicio a la habitual oleada de datos de fin de mes. Las cifras provisionales de inflación de mayo se publicarán el martes en Francia y el viernes en Alemania, España e Italia. En conjunto, estas economías representan más del 70% de la eurozona. Si las encuestas son precisas, mayo marcará la primera vez en ocho meses , y sólo la segunda desde 2021, que el crecimiento anual de los precios al consumidor no ha superado el objetivo del 2% del BCE en ninguno de esos países. Esperamos que la presión sobre los precios disminuya levemente en el sector servicios, mientras que los precios de la energía volverán a caer significativamente. En este escenario, vemos tres recortes de tipos antes de finalizar el año, aunque dependerá de cómo acaba la disputa comercial con EEUU. Resto del mundo Sin datos económicos importantes programados en China, la atención se centrará en las conversaciones comerciales con Estados Unidos. El Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco de Japón celebrará una conferencia el martes y miércoles. Ante la especulación sobre el momento de la próxima subida de tipos del banco central, los inversores estarán atentos a las señales que ofrecerá el gobernador Kazuo Ueda en su discurso inaugural. Se espera que los datos que se publicarán el viernes muestren un repunte en la inflación de Tokio tras la expiración de los subsidios energéticos. Una encuesta rápida a economistas pronostica un aumento interanual del 3,5 % en los precios al consumidor básicos para mayo, frente al 3,4 % de abril.



