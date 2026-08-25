Conclusiones clave El sentimiento del mercado está marcado por la preocupación sobre la inflación y el ritmo del crecimiento económico de la eurozona, tras la publicación de los datos mixtos de PMI publicados ayer.

El calendario del día trae consigo dos publicaciones clave para la economía europea: el PIB de Alemania y el índice IFO.

En Estados Unidos, los datos del mercado inmobiliario y el índice de confianza del consumidor de The Conference Board serán los protagonistas.

El sentimiento del mercado esta mañana está marcado por la renovada preocupación sobre el ritmo de crecimiento económico de la zona euro y la persistencia de la inflación. Los inversores están analizando los datos mixtos de PMI publicados ayer en busca de nuevas pistas sobre los próximos movimientos de los bancos centrales. La sesión de hoy traerá varias publicaciones importantes de las economías europeas, entre ellas el dato final del PIB de Alemania y el índice Ifo de clima empresarial. Más tarde, la atención se trasladará a Estados Unidos, donde los datos del mercado inmobiliario y el índice de confianza del consumidor de The Conference Board serán los protagonistas y podrían provocar una mayor volatilidad en el EUR/USD y en los índices de Wall Street. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su reunión de agosto, que apuntan a una vigilancia de carácter restrictivo continuada ante las persistentes presiones inflacionistas, especialmente en el mercado laboral. Calendario del día 08:00 — Alemania — PIB final t/t: último dato: 0,3 %. Consenso: 0,2 %. Anterior: 0,4 %.

08:00 — Alemania — PIB final, ajustado por efectos estacionales, a/a: último dato: 1,0 %. Consenso: 0,9 %. Anterior: 0,8 %.

08:45 — Francia — Índice de confianza del consumidor: consenso: 87. Anterior: 86.

09:30 — Suecia — Actas de la reunión del Riksbank.

09:30 — Polonia — Tasa de desempleo: consenso: 5,9 %. Anterior: 5,8 %.

10:00 — Alemania — Índice Ifo de clima empresarial: consenso: 87,1. Anterior: 86,6.

14:00 — Hungría — Decisión sobre los tipos de interés: consenso: 5,50 %. Anterior: 5,75 %.

14:00 — EE. UU. — Intervención del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

16:00 — EE. UU. — Ventas de viviendas nuevas: consenso: 620.000. Anterior: 628.000.

16:00 — EE. UU. — Índice de confianza del consumidor de The Conference Board: consenso: 90,2. Anterior: 90,8.

16:00 — EE. UU. — Índice manufacturero de la Fed de Richmond: consenso: 7. Anterior: 5.

22:00 — EE. UU. — Intervención del presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin.

22:40 — EE. UU. — Inventarios semanales de crudo de la API: consenso: +0,5 millones de barriles. Anterior: -0,33 millones de barriles. 3 mercados a vigilar EUR/USD: estará en el foco debido a los datos alemanes de la mañana, incluidos el PIB y el índice Ifo de clima empresarial, seguidos por los datos estadounidenses sobre vivienda y confianza del consumidor por la tarde.

Dax 40: será sensible al índice Ifo de clima empresarial y al dato final del PIB alemán, que ofrecerán más información sobre la salud de la economía y las perspectivas de la mayor economía europea.

Petróleo crudo (WTI/Brent): el mercado estará condicionado por el informe vespertino de inventarios de la API, así como por el sentimiento general en torno a la demanda en las mayores economías del mundo.

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