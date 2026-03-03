Calendario del día: Datos de la Eurozona

La agenda macroeconómica de hoy es muy ligera y, aparte de la lectura preliminar del IPC de febrero de la zona euro, no hay publicaciones relevantes programadas. Los inversores se están centrando en el mercado de materias primas energéticas —principalmente el petróleo— y en los acontecimientos del conflicto en Oriente Medio. Antes de la sesión estadounidense, la gran empresa estadounidense de mejoras del hogar y retail interior Target (TGT.US) publicará resultados. Así es como queda el calendario de hoy:

Calendario económico

9:00 GMT, Zona euro: IPC preliminar de febrero IPC general: 1,7% interanual esperado vs. 1,7% previo IPC subyacente: 2,2% interanual esperado vs. 1,7% previo

Zona euro: IPC preliminar de febrero m/m 0,5% m/m esperado vs. -0,6% previo

20:30 GMT: Inventarios semanales de crudo API

Intervenciones de bancos centrales 13:55 GMT – Fed Williams 14:30 GMT – BCE Kocher 14:40 GMT – BCE Slejpen 15:45 GMT – Fed Kashkari



Precio de los futuos del dólar

Los futuros del índice del dólar estadounidense cotizan al alza hoy y se acercan a una prueba de la media móvil exponencial de 200 sesiones (línea roja), que simbólicamente separa una tendencia bajista de una alcista.