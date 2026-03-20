Conclusiones clave La inflación de los precios al productor en Alemania y la balanza comercial de la eurozona acaparará la atención de los inversores.

Por la tarde se conocerán los principales indicadores económicos de Canadá.

El día empieza con los inversores prestando atención a la inflación de los precios al productor en Alemania. Por la tarde conoceremos los principales indicadores económicos de Canadá, como la inflación del IPPI, las ventas minoristas y el índice de precios de la vivienda nueva. Los resultados de estas publicaciones podrían tener un impacto significativo en el sentimiento del mercado y en las expectativas de política monetaria. Calendario económico del día 08:00 – Alemania Inflación del IPP (mensual): real -0,5% (previsión 0,3%; anterior -0,6%) Inflación del IPP (anual): real -3,3% (previsión -2,7%; anterior -3%)

10:00 – Eurozona Saldo de la cuenta corriente (sin cambios): anterior: 34.600 millones de euros Saldo de la cuenta corriente (sin cambios): previsión: 17.200 millones de euros; anterior: 14.600 millones de euros

10:00 – Italia Balanza comercial exterior (enero): previsión de 5.600 millones de euros; anterior: 6.040 millones de euros.

11:00 – Eurozona Balanza comercial exterior (sin cambios): anterior: 12.600 millones de euros Banca comercial exterior (sin cambios): previsión: 12.600 millones de euros; anterior: 11.600 millones de euros

12:00 – Reino Unido Índice de pedidos del CBI (marzo): previsión -29; anterior -28

13:30 – Canada Inflación del IPPI (mensual): previsión 0,6%; anterior 2,7% Inflación del IPPI (anual): anterior 5,4% Ventas minoristas (mensual): previsión 1,4%; anterior -0,4% Ventas minoristas excluyendo automóviles (mensual): previsión 1,2%; anterior 0,1% Índice de precios de viviendas nuevas (mensual, febrero): previsión -0,3%; anterior -0,4%

18:00 – EE. UU. Recuento de plataformas petrolíferas (semanal): 412 anteriores

18:30 – Alemania Discurso público del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.



Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.