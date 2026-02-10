Conclusiones clave El mercado afronta una jornada cargada de datos que pueden mover expectativas de tipos en cuestión de minutos.

Coca-Cola y Ford ponen la nota corporativa en un día dominado por macro estadounidense.

La agenda económica de hoy viene bastante cargada y muy centrada en Estados Unidos, con las ventas minoristas de enero como dato estrella. La temporada de resultados es ligera: Coca-Cola publica antes de la apertura y Ford después del cierre. Calendario económico de hoy 06:00 GMT – Noruega: IPC 3,4% vs 3,0% esperado (3,2% previo) 10:00 GMT – EE. UU.: Índice NFIB de pequeñas empresas: 99,8 esperado vs 99,5 previo 12:15 GMT – EE. UU.: Informe ADP (empleo privado): 7,75k previo 12:30 GMT – EE. UU.: Ventas minoristas de enero: 0,4% esperado vs 0,6% previo Ventas minoristas subyacentes: 0,4% esperado vs 0,5% previo 12:30 GMT – EE. UU.: Datos de precios del comercio exterior Importaciones: 0,1% esperado vs 0,4% previo

Exportaciones: 0,8% esperado vs 0,8% previo

Índice de precios de exportación: 0,1% vs 0,5% previo 12:55 GMT – EE. UU.: Redbook (ventas de grandes cadenas): 6,7% interanual previo 14:00 GMT – EE. UU.: Inventarios empresariales: 0,2% esperado vs 0,3% previo 15:00 GMT – EE. UU.: USDA WASDE (estimaciones de oferta y demanda) 20:30 GMT – EE. UU.: API – inventarios semanales de crudo Crudo: -11,1M bbl esperado

Gasolina: -415k bbl esperado Comparecencias de Miembros de la Fed 18:00 – Hammack

19:00 – Logan Resultados empresariales Coca-Cola (antes de la apertura)

Ford (después del cierre) Gráfica del par EUR/USD El par cotiza por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los indicadores de momentum se han enfriado tras la reciente consolidación.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.