Conclusiones clave El dato de ADP supera previsiones, pero no impulsa al dólar debido a la revisión negativa del mes previo.

El mercado entra en modo cautela antes del NFP, donde un dato fuerte o débil puede cambiar el tono de la Fed.

El índice del dólar registró ganancias marginales a pesar de unos datos de empleo ADP mejores de lo esperado. Aunque normalmente una lectura superior impulsa expectativas más hawkish para la Fed, la reacción suave del mercado se debió a la revisión a la baja del dato del mes anterior, una cifra que ya había generado preocupación sobre las condiciones laborales. Informe ADP Actual: 63.000 (previsión 50.000; previo 11.000 revisado a la baja desde 22.000) Este informe privado ahora establece un tono de cautela de cara al informe de empleo oficial del viernes (NFP), donde se espera que el crecimiento del empleo se desacelere significativamente hasta 58.000 desde los 130.000 previos. Otro dato más fuerte de lo esperado probablemente reforzaría la visión del mercado de que la Fed será aún más reacia a reanudar los recortes de tipos, especialmente ante el repunte repentino de los riesgos inflacionarios impulsados por la guerra entre EE. UU. e Irán. Por otro lado, unos datos más débiles generarían confusión sobre la salud del mercado laboral estadounidense, aumentando la presión sobre la Fed y reavivando los temores de estanflación. Fuente: xStation5

