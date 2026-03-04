Informe del mercado laboral de ADP y servicios ISM

Los mercados seguirán hoy centrados en el conflicto en Oriente Medio. En paralelo está prevista la publicación de varios informes macroeconómicos, con especial atención a los datos del mercado laboral del sector privado (ADP) y al índice ISM de Servicios. Tras la sesión, Broadcom publicará sus resultados financieros. Calendario económico del día Todo el día: Decisión del Consejo de Política Monetaria de Polonia (RPP)

Todo el día: Datos del PMI de servicios de febrero

00:30 GMT: Informe del PIB de Australia

01:30 GMT: Datos del PMI de servicios y manufactura de China

07:30 GMT: Inflación del IPC de Suiza

09:00 GMT: Resumen final del PMI de la Eurozona

13:15 GMT: Informe de empleo de ADP en EE. UU.

15:00 GMT: Datos del ISM de servicios en EE. UU.

15:30 GMT: Inventarios de crudo del Departamento de Energía de EE. UU.

Después de la sesión: Resultados de Broadcom Inc.

