Calendario del día: Mercado laboral canadiense e índice de Michigan

En Canadá, hoy se publicará el informe del mercado laboral, mientras que en Estados Unidos conoceremos el índice preliminar de la Universidad de Michigan. Además, se prestará atención a la actividad del sector petrolero y a los datos de crédito al consumo. Los resultados de estas publicaciones podrían impactar en el sentimiento actual del mercado. Calendario económico del día 08:00 - Alemania – Comercio Exterior (diciembre) Balanza comercial: real: 17.100 millones de euros (previsión: 14.100 millones; anterior: 13,6)

Exportaciones (intermensual): real: 4 % (previsión: 1 %; anterior: 2,5 %)

Importaciones (intermensual): real: 1,4 % (previsión: 0,2 %; anterior: 0,7 %) 08:00 - Alemania – Producción Industrial (diciembre) Producción (intermensual): real: -1,9 % (previsión: -0,3 %; anterior: 0,2 %)

Producción (intermensual) (interanual): real -0,6 % (anterior: 0,5 %) 08:00 - Suecia – Inflación al consumidor (enero) IPC (intermensual): real 0,1 % (previsión: 0,4 %; anterior: 0,0 %)

IPC subyacente (interanual): real 0,4 % (previsión: 0,6 %; anterior: 0,3 %) 08:00 - Noruega – Procesamiento industrial (intermensual, diciembre): real -0,1 % (anterior: 2 %) 08:30 - Hungría – Producción industrial preliminar (diciembre) Ajustado estacionalmente (intermensual): -2 %

Sin ajustar interanualmente (interanualmente): -5,4 %

Ajustado por días laborables interanualmente (interanualmente): -5,4 % 09:00 - Suiza – Tasa de desempleo (enero): 3% 09:00 - República Checa – Producción industrial (interanual, diciembre): 3,2% 09:00 - República Checa – Balanza comercial exterior (CZK, diciembre): 10.000 millones 09:00 - España – Producción industrial interanual del mes de diciembre: 4,5% 12:00 - Chile – Inflación del IPC (intermensual, enero): 0,4 % 14:00 - Polonia – Actas de la reunión del Comité de Política Monetaria (enero) 14:30 - Canadá – Mercado laboral (enero) Tasa de desempleo: 6,8 %

Variación del empleo: 7.100

Variación del empleo a tiempo completo: 50.200

Variación del empleo a tiempo parcial: -42.000 16:00 - EE. UU. – Informe preliminar de la Universidad de Michigan (febrero) Índice: 55,2

Expectativas de inflación a corto plazo: 4

Expectativas de inflación a largo plazo: 3,3 16:00 - Canadá – Índice PMI Ivey s.a. (Enero): 49,9 18:00 - EE. UU. – Discurso de Philip Jefferson, miembro de la Reserva Federal 19:00 - EE. UU. – Recuento de plataformas petrolíferas (semanal): 412 21:00 - EE. UU. – Crédito al consumo (USD, diciembre): 8.500 millones

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.