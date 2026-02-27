El Ibex 35 vive una intensa jornada de resultados, con cinco empresas presentando sus cuentas anuales de 2025. Acciona (+12,6%) se convierte en la protagonista del día tras publicar unas cifras sólidas: su facturación crece un 5,5% hasta los 20.236 millones, impulsada principalmente por el negocio de infraestructuras (+6,7%). La compañía continúa reforzando el peso de esta área frente a Energía y mantiene activa su estrategia de rotación de activos, mientras su cartera avanza un 6,3% interanual.

IAG, entre las más bajistas del Ibex 35

Solaria Energía también destaca entre las mayores subidas del Ibex 36 tras anunciar un beneficio neto de 137,4 millones de euros en 2025, un 55% más que el año anterior. Los ingresos (+12%) y el EBIT (+38%) muestran un crecimiento robusto, reflejo de la efectividad de su reposicionamiento estratégico. Además, la empresa ha firmado un nuevo acuerdo con Merlin Properties para abastecer de energía a centros de datos.



En el extremo opuesto se sitúa IAG (-7,6%), penalizada por la caída de ingresos en el último trimestre. El retroceso del ingreso por pasajero por kilómetro ofertado (-2,1%) no se ha visto compensado por el ligero aumento de la capacidad (+1,8%). La división de carga sufre el mayor golpe, con una caída del 10,4%.

Wall Street, en rojo

Más allá del Ibex 35, Wall Street vuelve a teñirse de rojo. Las tecnológicas, especialmente las ligadas al software, siguen bajo presión. UBS ha rebajado su recomendación sobre la renta variable estadounidense, citando el riesgo del dólar, las valoraciones exigentes y la incertidumbre política en Washington. En el S&P 500, los bancos retroceden por su exposición al capital privado ante el aumento de quiebras en empresas de software.



El oro, por su parte, supera los 5.200 dólares la onza en un contexto de creciente tensión geopolítica: Pakistán y Afganistán se han declarado la guerra, mientras que la escalada entre Irán y Estados Unidos se intensifica y Washington ordena evacuar a sus diplomáticos en Israel.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

