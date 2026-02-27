Resumen de la semana: Wall Street pierde el pulso con Europa y Asia

A nivel de activos, el contexto geopolítico y la incertidumbre sobre la IA han impulsado a los metales como refugio, mientras que el bitcoin muestra debilidad técnica al aproximarse a la zona clave de 60.000 dólares, nivel que coincide con la media móvil de 200 semanas y concentra un elevado volumen de opciones de venta.

El temor a una posible burbuja en torno a la IA ha provocado volatilidad en Wall Street, rotación hacia mercados internacionales —especialmente Asia— y presión en valores tecnológicos tras las dudas sobre el ritmo de crecimiento futuro de Nvidia, mientras en Europa el foco ha estado en unos resultados empresariales mixtos dentro del Ibex 35.

Los temores a una posible burbuja en torno a la inteligencia artificial y a su impacto disruptivo en la economía han provocado fuertes oscilaciones en los mercados durante esta semana. Diversos informes sobre los efectos de la IA en los ingresos laborales y en la actividad económica han generado un sesgo negativo, penalizando especialmente a los sectores más expuestos. Sin embargo, este contexto también ha actuado como catalizador para varios mercados asiáticos, mejor posicionados para aprovechar los cuellos de botella en la cadena de suministro, especialmente en la fabricación de chips de alto ancho de banda.

El potencial disruptivo de la IA ha sacudido las acciones estadounidenses durante semanas, en lo que los operadores han denominado el "comercio de miedo a la IA". Los referentes de esta tecnología han perdido impulso tras impulsar las subidas del S&P 500 durante años, lo que ha llevado a los inversores a rotar hacia mercados extranjeros y empresas vinculadas a un crecimiento económico más amplio.

A ello se sumaron las dudas tras los resultados de Nvidia, que, pese a mantener cifras sólidas, dejaron interrogantes sobre el ritmo de crecimiento futuro, quedando sus proyecciones por debajo de los analistas más optimistas, las dudas sobre la creciente competencia y su elevada dependencia del gasto de las grandes tecnológicas.

En estos momentos la pregunta no es si la IA es una burbuja o no, sino qué empresas o sectores quedan más expuestos, y cuando el mercado cambia de pregunta, cambia de precio.

Si bien los inversores se preocupan por si el auge de la IA ha hecho subir demasiado algunas acciones, el lanzamiento constante de programas de IA ha hecho que se retiren de industrias que probablemente se verán trastocadas por la tecnología.

Ese riesgo se avivó el jueves cuando Block, de Jack Dorsey , anunció que recortaría 4.000 empleados, reduciendo su plantilla casi a la mitad, apostando a que la IA puede aumentar la productividad.

Resultados corporativos de la semana

En el Ibex 35, la atención se centró en la intensa batería de resultados empresariales.

Entre los valores más destacados del selectivo encontramos a Indra, cuyos resultados reflejan una notable fortaleza operativa y ponen de manifiesto el momento estructural que vive el sector, impulsado por las tensiones geopolíticas y el proceso de rearme de las principales potencias mundiales. Aunque no es un proveedor puro de defensa, sigue siendo una de las opciones más interesantes para ganar exposición al sector sin asumir múltiplos excesivamente exigentes.

También han sido sólidos los resultados de las constructoras. En especial podemos valorar los datos de ACS, que muestra un crecimiento muy dinámico y una ejecución estratégica destacable. Sobresale el incremento del beneficio neto, acompañado de expansión de márgenes. Especialmente relevante es la fuerte generación de caja, que refuerza su capacidad para continuar invirtiendo en sectores clave como centros de datos, infraestructuras digitales y transición energética. Además, el récord de adjudicaciones, y cartera, aportan una elevada visibilidad y sostienen las perspectivas de crecimiento futuro.

Por su parte, los resultados de Redeia confirman una compañía sólida y estratégicamente alineada con la transición energética. Destaca el récord histórico de inversión, reflejo de su compromiso con el desarrollo de infraestructuras críticas. No obstante, el crecimiento orgánico no es especialmente dinámico y parte del avance en beneficio responde a factores extraordinarios. Aun así, mantiene una atractiva política de dividendos, combinando estabilidad, crecimiento y retorno al accionista.

Por el lado de Solaria, la combinación de un crecimiento de doble dígito, la diversificación hacia almacenamiento, contratos con grandes corporaciones y un aumento de demanda energética por IA y data centers ha permitido revertir completamente la tendencia bajista de años anteriores. Además, su exposición al boom de los centros de datos la sitúa en un nicho de crecimiento que muchas utilities tradicionales aún no han capturado. Esto alimenta la narrativa de que Solaria podría seguir creciendo si mantiene su ejecución y consolida su papel como proveedor energético para la nueva economía digital.

Dentro del sector turismo podemos destacar negativamente a IAG. El año no ha terminado de la mejor manera, debido a la caída de los ingresos por pasajeros por kilómetro, la caída de los ingresos de carga, y una reducción en general de su ocupación. En el otro lado de la balanza, se sigue aumentando la capacidad con una flota de aviones más eficientes que le permitirá seguir presionando los costes unitarios a la baja. Además, la posición financiera de la compañía sigue siendo privilegiada y tiene margen para aumentar su apalancamiento si es necesario, pero la directiva está teniendo un tono conservador. Nos gustaría algo más de exposición a Asia-Pacífico, pero el progreso en otras zonas es positivo.

El valor que peor parado ha salido de la semana ha sido Grifols. Creemos que las caídas se deben a las previsiones para el 2026. La directiva comentó en la conferencia de analistas que esperan un menor crecimiento de sus ingresos porque van a priorizar el margen en lugar del volumen. En ese sentido, hicieron referencia a la alta base de 2025, por lo que da la sensación de que la compañía está conforme con el nivel de ventas actual y pretende focalizarse principalmente en el margen y generación de caja. En cualquier caso, estimamos que el crecimiento implícito de los ingresos en 2026 será menor que el del 2025 y que con el impacto del tipo de cambio es probable que el crecimiento reportado sea negativo. Puede tener sentido centrarse en proyectos con mayor margen, pero también se deja entrever que la competencia está aumentando. Por suerte, la empresa consiguió en el año la aprobación de la EMA para usar el plasma recogido en Egipto, lo que le permitirá mantener bajo control los costes.

En el lado negativo también destaca Fluidra, que ha recibido sus resultados con caídas en bolsa. Aunque los ingresos se situaron en línea con las previsiones, el negocio en Norteamérica no alcanzó las estimaciones, en parte debido al impacto de la debilidad del dólar.

Sentimiento del mercado

El Stoxx 600 europeo se encamina a su octavo mes consecutivo de avances, su racha más larga en más de una década. El índice MSCI Asia-Pacífico cierra su mejor febrero registrado, mientras que Wall Street cotiza en su peor mes desde marzo del año pasado y termina el mes bajando debido a las dudas sobre la inteligencia artificial, y a que los datos de inflación reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés pronto.

Los inversores también se prepararon para una posible escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán de cara al fin de semana, en medio de un despliegue masivo de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Tras los choques geopolíticos de los últimos 90 años, el petróleo es el activo que mejor desempeño obtiene en un periodo de 3 meses (un 18%), luego el oro (6%) y las acciones estadounidenses (4%). Pero seis meses después de los choques geopolíticos, el oro sigue superando (subiendo un 19%), las acciones se estancan mientras el petróleo revierte todas las subidas.

Otros activos

Las dudas sobre la situación geopolítica, y los mercados financieros a raíz de la disrupción de la IA ha generado que los metales terminen la semana al alza activando su consideración como activo refugio.

Sin embargo, el bitcoin ha sido incapaz de lograrlo y a pesar de un intento de recuperación, ha vuelto a bajar a cerca de los 65.000 dólares. La zona de los 60.000 dólares actúa ahora como umbral psicológico y técnico relevante, especialmente por el riesgo de liquidaciones si se pierde con fuerza. Podemos ver que existe un gran número de opciones de venta a partir de este nivel que en caso de activarse podría acelerar las caídas.

Además, es un nivel que coincide con la media móvil de 200 semanas que funciona como referencia estructural importante de largo plazo. Históricamente, la media de 200 semanas ha actuado como zona de suelo en ciclos bajistas anteriores, por lo que perderla con claridad cambiaría bastante el sesgo técnico.