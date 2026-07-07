Calendario del día: ¿Motivos para el optimismo en Alemania?

Principales publicaciones macroeconómicas

Alemania

Los datos publicados ayer sobre los pedidos de bienes duraderos en Alemania sorprendieron al alza (crecimiento del 6,2 %). La cifra de producción industrial correspondiente a mayo, publicada hoy, también fue mejor de lo esperado (con un sólido aumento del 0,9 % mensual).

El país sigue a la espera de que se materialicen los efectos del importante paquete de estímulo fiscal anunciado en marzo del año pasado por el canciller Friedrich Merz. En aquel momento se destinaron 500.000 millones de euros a inversiones en infraestructuras, sanidad, el sector energético y la modernización digital.

Eurozona

La inflación de los precios de producción (IPP) de mayo en la Eurozona también aumentó (hasta el 5,9 %). No obstante, el dato estuvo en línea con las expectativas.

Las cifras de ventas minoristas tampoco depararon sorpresas (1,6 % interanual).

Estados Unidos

En Estados Unidos se produjo una ligera revisión a la baja de los indicadores PMI correspondientes a junio. El índice compuesto se situó finalmente en 51,9, lo que apunta a una desaceleración del crecimiento económico en comparación con el sólido 2,7 % registrado en el primer trimestre.

Hungría

Ambas medidas de inflación se situaron en niveles bajos durante junio. La inflación general cayó por debajo del límite inferior del rango objetivo (1,7 %). Todo apunta a que el Banco Nacional de Hungría (MNB) continuará relajando su política monetaria. En su última reunión redujo el tipo de interés de referencia hasta el 6 %.

Calendario macroeconómico

Reino Unido: Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

Hora: 11:30

Estados Unidos: Discurso de Michelle Bowman, miembro de la Fed.

Hora: 12:00

Estados Unidos: Balanza comercial (mayo).

Hora: 12:00

Consenso: -78.300 millones de USD

Dato anterior: -55.900 millones de USD

Publicación de resultados empresariales

Penguin Solutions (PENG.US) – Tras el cierre del mercado (AMC).

Kura Sushi (KRUS.US) – Tras el cierre del mercado (AMC).

Tres mercados a seguir

Nasdaq 100: Los futuros del Nasdaq 100 caen más de un 1 %. El sentimiento en torno a las empresas líderes de la revolución de la inteligencia artificial, que hasta ahora habían registrado las mayores ganancias, vuelve a deteriorarse. El detonante de la venta masiva ha sido la publicación de los resultados preliminares del segundo trimestre de Samsung.

Café y cacao: En el último mes, los precios del café y del cacao han subido más de un 40 % debido al aumento de la preocupación por el fuerte incremento de las temperaturas en Ghana y Costa de Marfil, así como por las intensas lluvias en Brasil, asociadas al fenómeno de El Niño previsto para este año.

EUR/USD: El par ha rebotado desde los mínimos locales registrados en los últimos días de junio, aunque sigue cotizando ligeramente por encima del nivel de 1,14. Mañana se publicarán las actas de la última reunión de la Fed.