Nvidia invertirá 105.000 millones de dólares en un macrocentro de datos de OpenAI en Ohio

Nvidia ha acordado destinar hasta 105.000 millones de dólares para respaldar la construcción de un enorme campus de centros de datos en el condado de Pike, Ohio, que será arrendado por OpenAI. El acuerdo consolida a Nvidia como el principal patrocinador financiero de la infraestructura que sostiene el crecimiento de ChatGPT y refuerza la interdependencia cada vez más estrecha entre el fabricante de chips y su mayor cliente de inteligencia artificial.

¿Qué se ha anunciado exactamente?

OpenAI comunicó que ha firmado un acuerdo para asegurar hasta aproximadamente 8 gigavatios de capacidad informática en este campus, cuya primera fase —unos 800 megavatios— se espera que entre en funcionamiento en 2028. Para dimensionar la magnitud del proyecto: un solo gigavatio de potencia puede abastecer hasta 750.000 hogares estadounidenses, por lo que la instalación completa equivaldría al consumo eléctrico de varios millones de viviendas.

El desarrollo se ubica en el condado de Pike, en el sur de Ohio, un proyecto que había empezado a tomar forma en los meses previos bajo el paraguas de SB Energy, la filial energética de SoftBank Group que construye infraestructura de centros de datos a gran escala para clientes como OpenAI.

El camino hasta los 105.000 millones del acuerdo

Esta cifra es el desenlace de semanas de negociaciones cuyo alcance fue variando de forma notable:

A finales de julio, The Wall Street Journal y Bloomberg informaron de que Nvidia estaba en conversaciones para ofrecer una garantía financiera de hasta 250.000 millones de dólares que ayudara a OpenAI a financiar el arrendamiento de este centro de 10 gigavatios, en un proyecto cuyo coste total —incluyendo los chips— podría superar los 500.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el mayor proyecto de centro de datos anunciado hasta la fecha.

La semana pasada, se revisaron a la baja estas previsiones: la garantía inicial de Nvidia se situaría por debajo de los 120.000 millones de dólares, muy lejos de los 250.000 millones planteados semanas antes. En paralelo, se supo que Nvidia también estudiaba invertir hasta 3.000 millones de dólares directamente en SB Energy —la mitad al firmarse el acuerdo del proyecto y la otra mitad coincidiendo con la salida a bolsa prevista de esa compañía— dentro de un paquete de apoyo crediticio valorado en unos 100.000 millones de dólares.

Hoy, la cifra definitiva confirmada mediante un documento financiero se sitúa en hasta 105.000 millones de dólares, muy próxima a esa última banda de negociación conocida.

Este vaivén de cifras —de 250.000 a menos de 120.000 y finalmente a 105.000 millones— refleja lo fluidas que han sido las negociaciones y sugiere que Nvidia ha optado por acotar su exposición financiera frente a las cifras más ambiciosas que se manejaron inicialmente.

¿Cómo encaja este acuerdo en la relación Nvidia-OpenAI?

Este anuncio no es un hecho aislado, sino la última pieza de una relación de capital e infraestructura que se ha ido tejiendo desde septiembre de 2025, cuando Nvidia y OpenAI firmaron una carta de intenciones para desplegar al menos 10 gigavatios de sistemas Nvidia, respaldados por un compromiso de inversión de Nvidia de hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI conforme se fuera desplegando cada gigavatio, empezando por la plataforma Vera Rubin en la segunda mitad de 2026.

Aquel acuerdo original, sin embargo, atravesó dudas internas en Nvidia y llegó a estar “en pausa” a comienzos de 2026, con reportes que apuntaban a una posible reducción del compromiso a un rango de 20.000-30.000 millones de dólares mientras OpenAI buscaba levantar capital a una valoración cercana a los 830.000 millones de dólares.

El acuerdo de hoy sobre el campus de Ohio se suma también al proyecto Stargate, la iniciativa de 500.000 millones de dólares en cuatro años anunciada en enero de 2025 por OpenAI junto a SoftBank, Oracle, Arm y Nvidia para construir infraestructura de IA en Estados Unidos.

¿Por qué importa para el mercado?

La operación ilustra un patrón que se ha vuelto habitual en el sector: Nvidia no solo vende los chips que alimentan el auge de la inteligencia artificial, sino que cada vez financia más directamente a sus propios clientes para que puedan comprarlos, una dinámica de “financiación circular” que venimos señalando como uno de los focos de atención sobre la sostenibilidad del boom de infraestructura de IA. Con una capitalización bursátil de 5,51 billones de dólares y cotizando hoy en 227,54 dólares por acción, Nvidia es la compañía más valiosa del mundo y utiliza parte de esa posición dominante para asegurarse la demanda futura de sus procesadores.

Conviene subrayar que gran parte de la estructura exacta del compromiso —si se trata de una inversión directa de capital, un préstamo o una combinación de garantías— no se ha detallado, por lo que es previsible que en los próximos días surjan más precisiones sobre los términos financieros definitivos del acuerdo.

Precio de las acciones de Nvidia

Gráfica de Nvidia con velas horarias

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Nvidia suben un 1% intradía, acumulando un 21,3% durante 2026.

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