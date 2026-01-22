Calendario del día : PIB en EE. UU. y actas de la última reunión del BCE

La jornada de hoy está repleta de datos macroeconómicos de EE. UU., que podrían desviar temporalmente la atención del mercado sobre los problemas geopolíticos. Lo más destacado es la lectura final del PIB de EE. UU. para el tercer trimestre de 2025, que, según el consenso de Bloomberg, se espera que muestre un crecimiento del 4,3 % (anteriormente: 3,8 %). El consumo privado jugó un papel especialmente importante en el tercer trimestre, por lo que la continuación de esta tendencia y una lectura potencialmente mejor de lo esperado podrían impulsar significativamente las expectativas del mercado respecto a la Fed hacia una menor disposición a seguir recortando los tipos de interés. Además del PIB, también se publicarán los informes sobre la inflación del PCE de octubre y noviembre, incluyendo el indicador de PCE subyacente preferido por la Fed. El panorama se complementará con las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que han mostrado una fuerte tendencia a la baja durante semanas, lo que alivia la preocupación sobre el mercado laboral estadounidense. En la Eurozona, la publicación clave serán las actas de la última reunión del BCE. Fuente : Plataforma de XTB

