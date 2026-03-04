Resumen de mitad de sesión: Recuperación de las acciones europeas

El sentimiento en los mercados bursátiles globales es moderadamente positivo. Hay indicios de un intento de retorno a los activos de riesgo. Por su parte, los futuros del Nasdaq 100 suben alrededor de un 0,5% mientras el Bitcoin crece por encima de los 70.000$. También se observan beneficios en el mercado de metales preciosos, donde la plata se dispara un 4,3% tras la caída de ayer. Los inversores esperan los datos de empleo de ADP del sector privado estadounidense, así como la lectura final del ISM de servicios . En Europa, la inflación del IPP disminuyó menos de lo esperado (-2,1% interanual frente al -2,6% previsto), mientras que la tasa de desempleo se situó en el 6,1%, frente a las expectativas del 6,2%. Los datos finales del PMI alemán fueron ligeramente superiores a las lecturas preliminares y relativamente sólidos (53,2 para el índice compuesto y casi 52 para el de servicios). El PMI de la eurozona también superó las expectativas.

La sesión europea está dominada actualmente por los compradores. Los futuros del DAX alemán suben, mientras que el Euro Stoxx 50 avanza casi un 1,8%. Se están recuperando las pérdidas en sectores como la banca, las empresas mineras y los fabricantes de automóviles. Mientras tanto, los ADR de Samsung rebotan casi un 7% tras la ola de ventas impulsada por el pánico en el mercado coreano, durante la cual se detuvo la negociación del índice KOSPI tras desplomarse más del 10%.

El barril de petróleo Brent está retrocediendo desde los 85 hasta los 82 dólares por barril, mientras que los futuros del gas natural estadounidense Henry Hub han caído más de un 5% desde sus máximos locales recientes. Medios financieros informaron que las autoridades iraníes podrían haber iniciado negociaciones con la CIA estadounidense, aunque funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) israelíes afirmaron que los bombardeos de objetivos en Irán continuarán durante al menos dos semanas más. Al mismo tiempo, Turquía interceptó un misil iraní que invadió el espacio aéreo de la OTAN.

Parte de la estabilización de la confianza se produjo tras las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró a los mercados que los flujos de energía y el comercio a través del Golfo Pérsico se mantendrían ininterrumpidos. Sin embargo, los precios del petróleo volvieron a subir alrededor de un 3% hoy, lo que sugiere que una prima de riesgo geopolítico sigue presente en los precios de las materias primas. Noticias corporativas del día Siemens Energy planea un programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de euros.

EQT anunció un nuevo programa de recompra de acciones.

Quilter anunció una recompra de 100 millones de libras.

Bayer prevé un EBITDA para 2026 de entre 9.600 y 10.100 millones de euros.

Adidas prevé un beneficio operativo para 2026 de unos 2.300 millones de euros, por debajo del consenso del mercado.

Continental prevé un margen EBIT ajustado de aproximadamente el 11-12,5 % en 2026.

Traton prevé un margen operativo ajustado del 5,3-7,3 %.

Symrise prevé un crecimiento orgánico de las ventas del 2-4 %.

Redcare Pharmacy informó de una mejora significativa interanual en su EBITDA.

NKT firmó un contrato de 2.200 millones de euros para el proyecto energético Eastern Green Link 3 del Reino Unido.

BAE Systems obtuvo un contrato de siete años por 163 millones de dólares australianos con el gobierno australiano.

Capita obtuvo un contrato de externalización de 370 millones de libras.

Maersk introdujo una tarifa de flete adicional para los envíos de contenedores a Oriente Medio. Implicaciones para el mercado Los mercados globales siguen siendo muy sensibles a los acontecimientos geopolíticos. La fuerte ola de ventas en Asia aumenta el riesgo de una renovada volatilidad en Europa, mientras que los precios de la energía y la evolución del conflicto en Oriente Medio siguen siendo los principales impulsores de la confianza de los inversores. Al mismo tiempo, están surgiendo algunos acontecimientos corporativos positivos, especialmente en los sectores de semiconductores y energía. Cotización del Dax 40 El Dax 40 ha vuelto a superar la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200). El gráfico muestra una mecha inferior larga, lo que indica que los compradores se mantienen activos a pesar de la tendencia bajista generalizada. Fuente : Plataforma de XTB



