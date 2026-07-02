El mercado abrió la sesión del jueves claramente influenciado por una rotación global fuera del sector de la inteligencia artificial y la tecnología. El oro y la plata lideran las subidas (con avances del 0,79% y del 1,10%, respectivamente), actuando como activos refugio, mientras que el petróleo WTI y el Brent caen entre un 0,4% y un 0,55%, prolongando así su peor trimestre desde 2020.

Bitcoin retrocede un 0,41% en un contexto general de aversión al riesgo. Por su parte, el KOSPI llegó a caer entre un 5% y un 6% en la apertura, lo que provocó la activación de un mecanismo de interrupción temporal de la negociación ("sidecar"). Por su parte, Samsung Electronics y SK Hynix llegaron a perder más de un 7%-9% al inicio de la sesión, después de que las fuertes ventas en el sector de los semiconductores en Wall Street afectaran directamente a los fabricantes surcoreanos de chips de memoria.

El Nikkei 225 está reaccionando de forma más moderada (con una caída del 2,3%), mientras que el yen japonés, en su nivel más bajo de los últimos 40 años (USD/JPY entre 162,37 y 162,38 en nuestra plataforma), sigue alimentando las especulaciones sobre una posible intervención del Ministerio de Finanzas de Japón, especialmente ante la baja liquidez prevista para el viernes por el festivo en Estados Unidos.

Principales eventos del calendario del día

El acontecimiento más importante del día será la publicación del informe de empleo de junio en Estados Unidos (NFP), prevista para las 14:30. El consenso del mercado espera la creación de entre 110.000 y 115.000 nuevos puestos de trabajo, frente a los 172.000 registrados en mayo, mientras que la tasa de desempleo se mantendría estable en el 4,3%.

La amplia dispersión de las previsiones (entre 25.000 y 200.000 empleos) anticipa una posible reacción significativa tanto del dólar estadounidense como de las rentabilidades de la deuda pública.

También convendrá prestar atención a la publicación de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos y a las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, ya que ambos indicadores podrían influir en las expectativas del mercado sobre la decisión de la Reserva Federal en su reunión de septiembre.

Asimismo, será relevante seguir:

08:30 : Índice de Precios al Consumo (IPC) de Suiza.

16:00: Pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos.