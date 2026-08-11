El Ibex 35 prolonga su ascenso gracias al impulso del sector energético

Los mercados financieros avanzan en una semana marcada por la baja volatilidad, mientras el Ibex 35 consolida los 20.200 puntos gracias al buen comportamiento del sector energético. Las perspectivas para el negocio renovable de Acciona han mejorado, al tiempo que Repsol continúa beneficiándose del repunte del petróleo. Como compañía integrada de producción de crudo, un Brent más elevado favorece los márgenes de su negocio de exploración y producción (upstream), más expuesto a la evolución del precio del barril que su actividad de refino. Tras sumar hoy un 2,5%, Repsol alcanza los 26,37 euros por acción, muy cerca de sus máximos anuales, y acumula una espectacular subida del 64% en lo que va de 2026.

En el mercado de materias primas, el foco continúa puesto en Oriente Medio. Irán reclama compensaciones que Washington se niega a aceptar, reavivando los temores a que el bloqueo del estrecho de Ormuz provoque una interrupción prolongada del suministro mundial de crudo. A esta tensión se añade el ataque contra una refinería saudí próxima al mar Rojo, que ha impulsado al alza los precios del diésel europeo. En este contexto, el Brent supera ya los 88 dólares por barril.

En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq 100 afrontan una apertura prácticamente plana, con los inversores pendientes de los planes de Intel para captar 20.000 millones de dólares mediante una nueva emisión de acciones con la que financiar su expansión. Paralelamente, Nvidia ha cerrado acuerdos preliminares con seis grandes firmas de inversión de Wall Street para intentar movilizar hasta 500.000 millones de dólares destinados a infraestructuras y capacidad de computación para inteligencia artificial. La compañía pretende impulsar sus chips como una nueva clase de activo financiero, aunque los inversores mantienen cierta cautela, dado que esos 500.000 millones representan todavía un objetivo y no financiación comprometida.

En los mercados internacionales, Samsung destaca con una subida cercana al 7%, impulsada por el récord de las exportaciones surcoreanas de semiconductores. Estas aumentaron un 155,4% interanual ante la fuerte demanda de chips de memoria vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial. Los inversores también valoran positivamente el nuevo fondo de 5 billones de wones anunciado por el Gobierno de Corea del Sur para acelerar el crecimiento de la industria de semiconductores, una medida que también podría favorecer a SK Hynix.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.