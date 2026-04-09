Calendario del día: ¿puede un PCE desactualizado mover los mercados?

El jueves, los inversores volverán a estar bajo la presión del conflicto en Oriente Medio, ya que el frente israelí en Líbano genera controversia a la luz del alto el fuego alcanzado con Irán. El primer ministro israelí está siendo presionado por las “promesas incumplidas” de un cambio de régimen en Irán, lo que sugiere que el ambiente en torno a las conversaciones de paz dista mucho de ser tranquilo. Debido a la situación tan dinámica en Oriente Medio, los datos macroeconómicos de EE. UU. de hoy podrían tener un impacto menor de lo habitual en el mercado. Los informes sobre la inflación PCE de febrero y el gasto del consumidor se consideran desactualizados, ya que no reflejan los precios actuales del petróleo por encima de 90 dólares por barril. Aun así, una lectura inesperadamente alta de la inflación PCE subyacente, manteniéndose por encima del 3,1%, podría fortalecer de forma significativa al dólar. En Polonia, la atención se centra en el Consejo de Política Monetaria (RPP). El mercado espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios en el 3,75%. Durante la rueda de prensa del gobernador del NBP, se anticipa un tono prudente y dependiente de los datos. Todas las horas en CET. Fuente: xStation5

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