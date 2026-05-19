La presión de los bonos vuelve al mercado

- El mercado de bonos sigue presionando a las bolsas ante el repunte de inflación, el conflicto con Irán y las dudas sobre las próximas decisiones de los bancos centrales.
- ACS cae tras su ampliación para reforzar centros de datos, mientras Wall Street sufre toma de beneficios en semiconductores por el aumento de las rentabilidades y el miedo a valoraciones exigentes.
- El mercado de bonos sigue presionando a las bolsas ante el repunte de inflación, el conflicto con Irán y las dudas sobre las próximas decisiones de los bancos centrales.
- ACS cae tras su ampliación para reforzar centros de datos, mientras Wall Street sufre toma de beneficios en semiconductores por el aumento de las rentabilidades y el miedo a valoraciones exigentes.
El mercado de bonos sigue lastrando la confianza de los inversores. La guerra en Irán, el encarecimiento de las materias primas, el aumento de estímulos para combatir la desaceleración y las dudas sobre los próximos movimientos de los bancos centrales están impulsando al alza el rendimiento de los bonos.
En un momento como el actual, donde las bolsas dependen en gran medida del gasto de las grandes compañías tecnológicas y de la inteligencia artificial, este movimiento está generando preocupación entre los inversores y favoreciendo nuevas ventas en el mercado.
El Ibex acusa la presión de los bonos
El Ibex 35 vuelve a sufrir nuevas caídas ante el aumento de la incertidumbre global. Una de las compañías más castigadas es ACS, después de anunciar una ampliación de capital de 700 millones de euros y la liquidación de equity swaps que aportarán otros 1.100 millones, recursos que se destinarán íntegramente a reforzar su apuesta por centros de datos, uno de los grandes motores de crecimiento vinculados a la IA.
El mercado está penalizando la operación por el efecto dilutivo y por el ajuste hacia el precio de colocación, aunque pensamos que se trata de una corrección principalmente técnica.
A largo plazo seguimos viendo atractivo en la estrategia, ya que los centros de datos mantienen una demanda muy elevada y una fuerte visibilidad de crecimiento y generación de caja.
Sin embargo, Solaria lidera las correcciones de la sesión, borrando parte de las fuertes subidas del día anterior tras sus resultados. A esto se suman las nuevas dudas de distintas casas de análisis sobre la evolución de la deuda, en un momento especialmente delicado para la economía mundial.
En el lado opuesto encontramos compañías con un perfil más defensivo y elevada rentabilidad por dividendo, especialmente utilities y, en cierta medida, entidades financieras.
Uno de los protagonistas alcistas ha sido Indra, que afrontará una nueva etapa de gestión tras anunciar la salida de José Vicente De los Mozos, una decisión que ha sorprendido al mercado pero que, de momento, está siendo bien recibida.
Pensamos que la compañía seguirá beneficiándose del auge del sector defensa, aunque los inversores podrían empezar a exigir más crecimiento internacional y una menor dependencia de los contratos españoles.
La presión sobre los bonos alcanza a Wall Street
En Wall Street los principales selectivos continúan cotizando en rojo. El sector de semiconductores, principal motor de las últimas subidas, vuelve a sufrir toma de beneficios en un contexto donde el repunte de la inflación y el aumento de las rentabilidades empiezan a generar dudas sobre las elevadas valoraciones.
El índice de fabricantes de chips acumula tres sesiones consecutivas de caídas y se acerca a niveles de corrección técnica, mientras el mercado empieza a cuestionar si el rebote desde los mínimos del año había descontado un escenario demasiado optimista.
La presión sobre la renta fija y el aumento de las rentabilidades están empezando a competir directamente con las compañías de crecimiento, especialmente en tecnología y semiconductores.
Mientras tanto, el petróleo corrige después de que la OTAN estudie facilitar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz si la situación no mejora antes de julio. Aun así, los elevados precios energéticos siguen alimentando los temores inflacionarios, aumentando la probabilidad de que los bancos centrales tengan que endurecer nuevamente su discurso.
En otros mercados, la fortaleza del dólar y el repunte de los bonos están lastrando el comportamiento de los principales metales preciosos, especialmente oro y plata.
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