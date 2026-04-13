Calendario del día: una semana marcada por la geopolítica y el inicio de la temporada de resultados

Hoy, los mercados reaccionarán principalmente a los acontecimientos geopolíticos: el inicio del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes a las 14:00 GMT podría mantener elevada la volatilidad y sostener los precios del petróleo, mientras que cualquier noticia de desescalada o incidente marítimo cambiará el sentimiento del mercado de inmediato.

En Europa, la apertura sigue bajo presión por los factores de riesgo, por lo que los inversores se centrarán sobre todo en los índices bursátiles, el dólar y las materias primas energéticas, ya que serán los mejores indicadores de si aumentan los temores de una escalada adicional.

A lo largo de la semana, tres elementos serán clave: la evolución del conflicto con Irán, el inicio de la temporada de resultados del primer trimestre y los datos macroeconómicos de EE. UU. y Europa, que podrían confirmar o desmentir el impacto del encarecimiento del petróleo sobre la inflación.

Entre las publicaciones previstas figuran el IPC de Polonia, el PPI de EE. UU., datos de ventas de viviendas, las actas del BCE, la inflación HICP de la eurozona y lecturas procedentes de China. El mercado tendrá que navegar simultáneamente entre geopolítica, inflación y perspectivas de crecimiento. La atención se centrará especialmente en los resultados de bancos, LVMH, ASML, TSMC y Netflix, ya que ofrecerán las primeras señales de cómo están afrontando las empresas el arranque de la temporada de resultados.

Calendario de hoy. Fuente: XTB

Calendario semanal. Fuente: XTB

Calendario corporativo. Fuente: XTB