Conclusiones clave Semana dominada por datos macro atrasados de EE. UU.

NFP e inflación serán los catalizadores clave.

China publica IPC y PPI; Europa, PIB y precios.

La mayoría de las grandes compañías ya han publicado sus resultados, y la atención de los inversores se desplaza ahora hacia la “economía real”. Por delante tenemos la publicación de datos macro atrasados de Estados Unidos, incluidos el informe laboral NFP y las cifras de inflación. Calendario económico de la semana Lunes, 9 de febrero Todo el día – resultados electorales en Japón, Tailandia y Portugal

Todo el día – múltiples discursos de miembros del BCE y la Fed Martes, 10 de febrero 13:30 GMT – Ventas minoristas de EE. UU. (diciembre)

– Ventas minoristas de EE. UU. (diciembre) 21:40 GMT – Datos API sobre inventarios de petróleo en EE. UU. (semanales) Miércoles, 11 de febrero Todo el día – Informe mensual de la OPEP

01:30 GMT – IPC y PPI de China (enero)

– IPC y PPI de China (enero) 13:30 GMT – Datos pendientes del NFP de EE. UU. (enero)

– Datos pendientes del NFP de EE. UU. (enero) 17:00 GMT – Inventarios de crudo del DoE en EE. UU. Jueves, 12 de febrero 07:00 GMT – PIB del Reino Unido

– PIB del Reino Unido 09:00 GMT – PIB de Polonia

– PIB de Polonia 13:30 GMT – PPI de EE. UU. / jobless claims

– PPI de EE. UU. / jobless claims 15:30 GMT – Reservas de gas natural (EIA) Viernes, 13 de febrero 07:30 GMT – IPC de Suiza

– IPC de Suiza 09:00 GMT – IPC de Polonia

– IPC de Polonia 13:30 GMT – IPC de EE. UU. (dato pendiente de enero)

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.