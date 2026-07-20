- El sentimiento del mercado continúa marcdo por las tensiones en Oriente Medio
- El petróleo supera los 90 dólares por barril tras los ataques de Estados Unidos contra Irán, mientras que la corrección del sector tecnológico en Estados Unidos impone un clima de cautela en Europa
- El calendario económico está marcado por la publicación de la inflación IPP de Alemania y del IPC de Canadá
- El sentimiento del mercado continúa marcdo por las tensiones en Oriente Medio
- El petróleo supera los 90 dólares por barril tras los ataques de Estados Unidos contra Irán, mientras que la corrección del sector tecnológico en Estados Unidos impone un clima de cautela en Europa
- El calendario económico está marcado por la publicación de la inflación IPP de Alemania y del IPC de Canadá
Las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan marcando el sentimiento de los mercados. Las informaciones sobre ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán han impulsado el precio del petróleo Brent por encima de los 90 dólares por barril. Al mismo tiempo, la corrección que sigue afectando al sector tecnológico en Estados Unidos mantiene la cautela en las bolsas europeas y proporciona un apoyo de fondo al dólar estadounidense.
La agenda económica de hoy incluye importantes datos de inflación e indicadores de actividad económica. Los inversores seguirán de cerca la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de Alemania, así como el IPP y los datos de producción de Polonia, culminando con la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Canadá. Se espera que estas referencias provoquen un aumento de la volatilidad en los cruces del dólar canadiense (CAD), los principales índices bursátiles europeos y los mercados de renta fija.
Principales publicaciones de la sesión asiática
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El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia para los préstamos (Loan Prime Rate, LPR): el tipo a un año permaneció en el 3,00% y el de cinco años en el 3,50%, en línea con las expectativas del consenso del mercado.
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La balanza comercial de Nueva Zelanda correspondiente a junio registró un superávit de 23 millones de dólares neozelandeses (NZD), muy por debajo de los 250 millones de NZD previstos.
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La actividad bursátil en Japón permanece cerrada debido a la festividad del Día del Mar (Marine Day).
Calendario económico de hoy
08:00 – Alemania
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Índice de Precios de Producción (IPP) mensual (junio)
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Consenso: 0,3%
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Dato anterior: -0,2%
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08:00 – Alemania
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Índice de Precios de Producción (IPP) interanual (junio)
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Consenso: 2,2%
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Dato anterior: 1,9%
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09:30 – Polonia
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Producción industrial (interanual, junio)
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Consenso: 4,1%
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Dato anterior: 7,2%
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09:30 – Polonia
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Índice de Precios de Producción (IPP) interanual (junio)
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Consenso: 2,4%
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Dato anterior: 1,6%
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09:30 – Polonia
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Producción de la construcción (interanual, junio)
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Consenso: 3,9%
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Dato anterior: 5,0%
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09:30 – Polonia
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Salario bruto medio en el sector empresarial (interanual, junio)
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Consenso: 5,8%
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Dato anterior: 5,6%
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09:30 – Polonia
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Empleo en el sector empresarial (interanual, junio)
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Consenso: -0,9%
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Dato anterior: -0,9%
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14:30 – Canadá
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Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual (junio)
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Consenso: 1,0%
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Dato anterior: -0,2%
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14:30 – Canadá
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Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual (junio)
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Consenso: 3,2%
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Dato anterior: 2,9%
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16:00 – Estados Unidos
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Índice de Indicadores Líderes del Conference Board (junio)
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Consenso: 0,1%
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Dato anterior: -0,1%
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Calendario de resultados empresariales
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Ryanair Holdings – Antes de la apertura del mercado
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Crown Holdings – Después del cierre del mercado
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Steel Dynamics – Después del cierre del mercado
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Zions Bancorporation – Después del cierre del mercado
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W.R. Berkley – Después del cierre del mercado
Tres mercados a seguir
USD/CAD – La publicación del dato de inflación (IPC) de Canadá será el principal catalizador para el dólar canadiense, ya que influirá directamente en las expectativas del mercado sobre la futura política monetaria del Banco de Canadá.
Dax 40 – Los datos de inflación de los precios de producción en Alemania, junto con el resto de indicadores macroeconómicos europeos, influirán en el sentimiento de los inversores sobre la renta variable alemana y los principales índices bursátiles europeos.
Petróleo Brent – El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúa aportando una importante prima de riesgo, manteniendo una elevada volatilidad en los mercados energéticos mundiales.
El Ibex 35 cae por debajo de los 19.200 puntos en la apertura
El índice de precios al productor (IPP) alemán se ralentiza
La bolsa hoy: La inteligencia artificial china lastra las acciones tecnológicas
Resumen Diario: Una venta masiva con un giro inesperado
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