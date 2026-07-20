Las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúan marcando el sentimiento de los mercados. Las informaciones sobre ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán han impulsado el precio del petróleo Brent por encima de los 90 dólares por barril. Al mismo tiempo, la corrección que sigue afectando al sector tecnológico en Estados Unidos mantiene la cautela en las bolsas europeas y proporciona un apoyo de fondo al dólar estadounidense.

La agenda económica de hoy incluye importantes datos de inflación e indicadores de actividad económica. Los inversores seguirán de cerca la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de Alemania, así como el IPP y los datos de producción de Polonia, culminando con la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Canadá. Se espera que estas referencias provoquen un aumento de la volatilidad en los cruces del dólar canadiense (CAD), los principales índices bursátiles europeos y los mercados de renta fija.

Principales publicaciones de la sesión asiática

El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia para los préstamos ( Loan Prime Rate, LPR ): el tipo a un año permaneció en el 3,00% y el de cinco años en el 3,50% , en línea con las expectativas del consenso del mercado.

La balanza comercial de Nueva Zelanda correspondiente a junio registró un superávit de 23 millones de dólares neozelandeses (NZD) , muy por debajo de los 250 millones de NZD previstos.

La actividad bursátil en Japón permanece cerrada debido a la festividad del Día del Mar (Marine Day).

Calendario económico de hoy

08:00 – Alemania

Índice de Precios de Producción (IPP) mensual (junio) Consenso: 0,3% Dato anterior: -0,2%



08:00 – Alemania

Índice de Precios de Producción (IPP) interanual (junio) Consenso: 2,2% Dato anterior: 1,9%



09:30 – Polonia

Producción industrial (interanual, junio) Consenso: 4,1% Dato anterior: 7,2%



09:30 – Polonia

Índice de Precios de Producción (IPP) interanual (junio) Consenso: 2,4% Dato anterior: 1,6%



09:30 – Polonia

Producción de la construcción (interanual, junio) Consenso: 3,9% Dato anterior: 5,0%



09:30 – Polonia

Salario bruto medio en el sector empresarial (interanual, junio) Consenso: 5,8% Dato anterior: 5,6%



09:30 – Polonia

Empleo en el sector empresarial (interanual, junio) Consenso: -0,9% Dato anterior: -0,9%



14:30 – Canadá

Índice de Precios al Consumo (IPC) mensual (junio) Consenso: 1,0% Dato anterior: -0,2%



14:30 – Canadá

Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual (junio) Consenso: 3,2% Dato anterior: 2,9%



16:00 – Estados Unidos

Índice de Indicadores Líderes del Conference Board (junio) Consenso: 0,1% Dato anterior: -0,1%



Calendario de resultados empresariales

Ryanair Holdings – Antes de la apertura del mercado

Crown Holdings – Después del cierre del mercado

Steel Dynamics – Después del cierre del mercado

Zions Bancorporation – Después del cierre del mercado

W.R. Berkley – Después del cierre del mercado

Tres mercados a seguir

USD/CAD – La publicación del dato de inflación (IPC) de Canadá será el principal catalizador para el dólar canadiense, ya que influirá directamente en las expectativas del mercado sobre la futura política monetaria del Banco de Canadá.

Dax 40 – Los datos de inflación de los precios de producción en Alemania, junto con el resto de indicadores macroeconómicos europeos, influirán en el sentimiento de los inversores sobre la renta variable alemana y los principales índices bursátiles europeos.

Petróleo Brent – El aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio continúa aportando una importante prima de riesgo, manteniendo una elevada volatilidad en los mercados energéticos mundiales.