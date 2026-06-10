Calendario económico: La inflación de EE. UU., en el punto de mira

Los mercados financieros mundiales operan hoy bajo un elevado riesgo geopolítico tras el derribo de un helicóptero militar Apache estadounidense por fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz. En respuesta, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo una serie de ataques de represalia contra instalaciones iraníes de radar y defensa aérea en la isla de Qeshm y en la ciudad de Sirik. Teherán respondió de inmediato, con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) lanzando misiles de largo alcance contra la base estadounidense de Al-Azraq, en Jordania, lo que provocó una interceptación parcial por parte de los sistemas de defensa aérea jordanos.

En el mercado de materias primas, estos acontecimientos han eliminado prácticamente las recientes esperanzas de alcanzar un rápido acuerdo diplomático. A pesar de la escalada, los precios del petróleo caen hoy entre un 0,60 % y un 0,80 %, con el crudo cotizando en torno a los 88–91 dólares por barril.

Más allá de las tensiones militares, los inversores de Wall Street y de los mercados de renta fija están centrando principalmente su atención en el informe de inflación del IPC estadounidense correspondiente a mayo, que podría resultar decisivo para los próximos pasos de política monetaria de la Reserva Federal.

Principales acontecimientos de la sesión asiática

Dato de IPP más agresivo de lo esperado en Japón

Mayo registró un aumento superior al previsto en el Índice de Precios al Productor (IPP) de Japón, que se aceleró hasta el 6,3 % interanual frente al 5,6 % esperado por el consenso del mercado. Estos datos refuerzan las especulaciones sobre una posible subida de tipos por parte del Banco de Japón en su reunión de junio.

Inflación estable en China

La tasa anual de inflación del IPC en China se situó en el 1,2 % interanual en mayo, ligeramente por debajo del 1,3 % previsto por el consenso. Mientras tanto, la inflación de precios al productor (IPP) coincidió exactamente con las expectativas, alcanzando el 3,9 % interanual.

Calendario económico

10:00 – Italia: Producción Industrial (mensual); Consenso: 0,0 %; Anterior: 0,7 %

14:30 – Estados Unidos: IPC subyacente (mensual); Consenso: 0,3 %; Anterior: 0,4 %

14:30 – Estados Unidos: IPC subyacente (interanual); Consenso: 2,9 %; Anterior: 2,8 %

14:30 – Estados Unidos: Inflación IPC (interanual); Consenso: 4,2 %; Anterior: 3,8 %

15:45 – Canadá: Decisión sobre tipos de interés del Banco de Canadá; Consenso: 2,25 %; Anterior: 2,25 %

16:30 – Estados Unidos: Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA; Consenso: -5,10 millones de barriles; Anterior: -7,97 millones de barriles

Resultados empresariales

Tras el cierre de la sesión en Wall Street, los inversores prestarán especial atención a los resultados de Oracle, gigante del software de bases de datos y servicios en la nube. El mercado busca confirmación de que continúa el sólido crecimiento de los ingresos de OCI (Oracle Cloud Infrastructure), especialmente en lo relativo a la demanda vinculada a la inteligencia artificial.