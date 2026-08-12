Resumen diario: Wall Street sube tras el IPC 📈 Oro y EUR/USD retroceden

La sesión europea fue mixta, con el DAX y el Euro Stoxx 50 cerrando ligeramente a la baja. Tras las alzas de SK Hynix y Samsung, compañías en las que, según informes, Temasek de Singapur estaría considerando realizar inversiones, el sector más amplio de semiconductores y memorias avanzó. El rebote recibió además el respaldo de los resultados de Super Micro Computer y de las fuertes alzas de Nebius Group, CoreWeave y Lumentum.

Los principales índices estadounidenses cotizan al alza hoy, con el Nasdaq 100 subiendo casi un 1%, el S&P 500 avanzando alrededor de un 0,4%, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el Russell 2000 registran alzas moderadas. La inflación del IPC de Estados Unidos correspondiente a julio se situó exactamente en línea con las expectativas: los precios subieron un 0,1% intermensual y un 3,4% interanual, mientras que la inflación subyacente se situó en un 0,2% intermensual y un 2,5% interanual.

El informe parece ser una señal alentadora de que las presiones subyacentes sobre los precios se están moderando gradualmente y refuerza el argumento para que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en septiembre. Sin embargo, todavía se publicará otro informe del IPC antes de la reunión del FOMC, que podría modificar estas perspectivas. Tras la publicación del IPC, el dólar estadounidense avanzó ligeramente, con el EUR/USD cayendo hasta 1,151. Los metales preciosos también devolvieron parte de sus alzas iniciales, con el oro subiendo algo menos de un 0,8% y retrocediendo desde sus máximos intradía desde alrededor de las 15:00.

Los precios del petróleo caen ligeramente, pero se mantienen cerca de los 89 USD por barril. Según una fuente iraní de alto rango citada por Reuters, actualmente no existen conversaciones para extender el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, ya que Teherán sostiene que el acuerdo no tenía una fecha formal de inicio y que Washington lo violó durante las primeras 48 horas. En cambio, las negociaciones se centran en un posible regreso de Estados Unidos al memorando de entendimiento (MOU) y en un calendario para implementar los compromisos acordados, aunque Irán afirma que hasta ahora no se ha logrado ningún avance.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y sugirió que Washington podría mantener el control sobre esta estratégica vía marítima, describiendo el bloqueo naval estadounidense como un “muro de acero”. El presidente de Estados Unidos también sostuvo que las capacidades militares de Irán se han debilitado gravemente, que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha sido “diezmado” y que el país se enfrenta a profundos problemas económicos, afirmando que Irán ya no es la potencia dominante en Oriente Medio.

Solo 159 buques ingresaron a los puertos de la región de Odesa para realizar cargas en julio, frente a casi 400 durante el mismo período del año pasado, según declaró a Reuters el viceministro de Infraestructura de Ucrania. La fuerte caída de la actividad portuaria refleja la intensificación de los ataques rusos, que están aumentando los riesgos para el transporte marítimo y podrían limitar la capacidad exportadora de Ucrania.

El trigo de CBOT sube casi un 4% hoy después de que el USDA redujera su previsión para la producción de trigo de Estados Unidos en 2026 hasta 1.530 millones de bushels, un 23% menos interanual y el nivel más bajo desde 1970. Las perspectivas de oferta se están ajustando aún más debido a las condiciones meteorológicas adversas y al riesgo de disrupciones en las exportaciones de la región del mar Negro, mientras que unas previsiones más débiles para los rendimientos del maíz también están proporcionando apoyo al conjunto del mercado de cereales. La demanda de exportación sigue siendo la principal incertidumbre: sin una recuperación significativa, una oferta más ajustada por sí sola podría no ser suficiente para establecer una tendencia alcista sostenida.

El informe WASDE mostró inventarios finales inferiores a lo esperado para el trigo, en 717 millones de bushels frente a una previsión de 720 millones, y especialmente para el maíz, en 1.653 millones de bushels frente a los 1.737 millones esperados. Los inventarios finales de algodón se situaron en 4 millones de fardos frente a los 3,99 millones esperados. La soja sorprendió en la dirección opuesta, con inventarios finales estimados en 320 millones de bushels frente al consenso de 300 millones y los 310 millones anteriores.

Un superpetrolero ha llegado a la principal terminal petrolera de Arabia Saudita en el golfo Pérsico por primera vez en casi un mes. El buque, atracado en Ju’aymah, parte del complejo exportador de Ras Tanura, puede transportar alrededor de 2 millones de barriles de crudo. El regreso de los petroleros a Ras Tanura se produce mientras Arabia Saudita continúa redirigiendo millones de barriles a través de su puerto de Yanbu, en el mar Rojo, debido al aumento de los riesgos para la navegación en la región.

Las acciones de SpaceX suben más de un 10% hoy, mientras que Norges Bank reveló una posición de 7,3 millones de acciones en la compañía. Además, Morgan Stanley reiteró su recomendación de Overweight con un precio objetivo de 300 USD y un escenario alcista de 600 USD, basándose en el supuesto de que SpaceX evolucionará desde un negocio de cohetes y satélites hacia una plataforma más amplia de infraestructura de IA que combine Starship, Starlink, Cursor y, potencialmente, centros de datos orbitales. Sin embargo, una valoración tan elevada depende de la ejecución de supuestos muy ambiciosos respecto a la escala y rentabilidad de estos nuevos negocios, lo que convierte el progreso de Starship, la economía de Starlink y la trayectoria de crecimiento del segmento de IA en factores clave a observar.