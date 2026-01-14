Conclusiones clave La decisión de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles marcará la mañana.

También se conocerán los datos de ventas minoristas.

Hoy, los mercados se centrarán en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles, las ventas minoristas en Estados Unidos y los datos de inflación del IPC en Estados Unidos. Los inversores también esperan los resultados de los principales bancos estadounidenses (Wells Fargo, Citibank, Bank of America), así como los múltiples discursos de los funcionarios de la Reserva Federal (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). El calendario macroeconómico europeo es muy ligero hoy, lo que significa que la atención del mercado se centrará casi por completo en las publicaciones estadounidenses de la tarde. Además, se espera que delegaciones de la administración estadounidense se reúnan hoy con representantes de las autoridades groenlandesas. Calendario económico 14:30– Ventas minoristas en EE. UU. (diciembre) Previsto: +0,5 % intermensual frente al 0,0 % anterior

Previsto subyacente: +0,4 % intermensual frente al +0,4 % anterior 14:30 – Inflación del IPP de EE. UU. (diciembre) Previsto: 2,7 % interanual frente al 2,7 % anterior

Previsto: +0,2 % intermensual frente al +0,3 % anterior IPP subyacente Previsto: 2,7 % interanual frente al 2,6 % anterior

Previsto: +0,2 % intermensual frente al +0,1 % anterior 16:00– Ventas de viviendas en EE. UU. Previsto: 4,22 millones frente a los 4,12 millones anteriores

(+2,18 % intermensual frente al +0,5 % anterior) Anteriormente) 16:00– Inventarios de empresas en EE. UU. Previsto: +0,1 % frente al +0,2 % anterior 16:30 – Inventarios de petróleo crudo en EE. UU. (variación) Previsto: -1,68 millones de barriles frente a los -3,8 millones de barriles anteriores 16:30 – Inventarios de gas natural en EE. UU. (variación) Previsto: +2 bcf frente a los +7,7 bcf anteriores

Decisión de la Corte Suprema de EE. UU. sobre aranceles: se espera alrededor de las 14:00 GMT Resultados de las empresas (previos a la apertura del mercado) Citigroup

Bank of America

Wells Fargo Oradores de bancos centrales 15:50– Fed Paulson

16:00– Fed Bostic & Kashkari

18:10– Fed Williams

