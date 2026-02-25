Calendario económico: Los resultados de Nvidia marcan la agenda en Wall Street

El calendario macroeconómico de hoy es muy ligero, y la confianza en Wall Street estará dominada por el informe de resultados trimestrales de la empresa más grande del mundo, Nvidia (NVDA.US), que se publicará después de la sesión estadounidense.
10:00– Datos finales del IPC: previsión del 1,7 % interanual frente al 1,7 % anterior (-0,5 % intermensual frente al 0,2 % anterior)
15:30 – Variación de los inventarios de crudo de la EIA: previsión de +1,925 millones de barriles frente a los -9 millones de barriles anteriores
Intervenciones de los bancos centrales (GMT)
10:00 – Vujcic del BCE
14:40 – Barkin de la Fed
16:00 – Schmid de la Fed
18:20 – Musalem de la Fed
Resultados
Después de la sesión: Nvidia (NVDA.US)
Gráfico del EUR/USD (período D1)
Fuente: xStation5
Resumen diario: ¿El comienzo del fin de la desinflación?
Block Inc. despide al 40% de su plantilla y sube 16% ¿es un nuevo paradigma?
El aumento del petróleo y el IPP presionan a Wall Street 📉 Las acciones tecnológicas y financieras caen
Resumen de mitad de sesión: Rally en Europa mientras el crudo repunta por el nuevo foco geopolítico en Asia
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.