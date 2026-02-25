El Ibex 35 despierta: sube con fuerza mientras todos miran a Wall Street

El Ibex 35 recupera el tono y se anota subidas de más de medio punto porcentual en la jornada de hoy. De hecho, de nuevo vuelve a ser uno de los índices más alcistas, aunque el AEX y el FTSE han empezado muy fuerte la sesión. Hoy también hemos tenido resultados importantes en España, pero los inversores están focalizados en las cuentas de Nvidia, que se reportarán esta noche al cierre del mercado.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Acciona son las que más repuntan del Ibex 35 y se anotan una subida de más del 3% a pesar de que no hay grandes noticias sobre la compañía. Además, vemos un repunte de la banca, que aunque es moderado, elimina los miedos que se despertaron ayer con las caídas del sector. Este 2026 será clave para ver la estrategia de las entidades en un entorno de tipos estables. Endesa sigue de dulce y suma otra subida al repunte de ayer. Los inversores están premiando las inversiones y el dividendo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

En el selectivo español Aena están cayendo con fuerza a pesar de que en líneas generales sus resultados han alcanzado las previsiones. El menor ritmo de crecimiento del tráfico de pasajeros y el aumento de intervención del estado en la compañía están pesando y los inversores prefieren evitar esta incertidumbre. Por su parte, Ferrovial presentará sus cifras al cierre, pero los inversores están reduciendo posiciones. Por su parte, Iberdrola empieza a caer tras unos resultados que se han quedado ligeramente por debajo de las expectativas, pero que siguen mostrando una solidez importante. La empresa está aumentando su escala a nivel global, lo que le permitirá beneficiarse del aumento de la demanda de energía esperada e impulsada por los centros de datos. De hecho, Iberdrola se beneficiará por partida doble, tanto en su negocio de redes como en el de generación de energía.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.