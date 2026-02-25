El Ibex 35 despierta: sube con fuerza mientras todos miran a Wall Street

- El Ibex 35 repunta
- Acciona o Endesa empiezan bien la sesión
- Iberdrola y Aena corrigen
- El Ibex 35 repunta
- Acciona o Endesa empiezan bien la sesión
- Iberdrola y Aena corrigen
El Ibex 35 recupera el tono y se anota subidas de más de medio punto porcentual en la jornada de hoy. De hecho, de nuevo vuelve a ser uno de los índices más alcistas, aunque el AEX y el FTSE han empezado muy fuerte la sesión. Hoy también hemos tenido resultados importantes en España, pero los inversores están focalizados en las cuentas de Nvidia, que se reportarán esta noche al cierre del mercado.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Acciona son las que más repuntan del Ibex 35 y se anotan una subida de más del 3% a pesar de que no hay grandes noticias sobre la compañía. Además, vemos un repunte de la banca, que aunque es moderado, elimina los miedos que se despertaron ayer con las caídas del sector. Este 2026 será clave para ver la estrategia de las entidades en un entorno de tipos estables. Endesa sigue de dulce y suma otra subida al repunte de ayer. Los inversores están premiando las inversiones y el dividendo.
Empresas que más bajan del Ibex 35
En el selectivo español Aena están cayendo con fuerza a pesar de que en líneas generales sus resultados han alcanzado las previsiones. El menor ritmo de crecimiento del tráfico de pasajeros y el aumento de intervención del estado en la compañía están pesando y los inversores prefieren evitar esta incertidumbre. Por su parte, Ferrovial presentará sus cifras al cierre, pero los inversores están reduciendo posiciones. Por su parte, Iberdrola empieza a caer tras unos resultados que se han quedado ligeramente por debajo de las expectativas, pero que siguen mostrando una solidez importante. La empresa está aumentando su escala a nivel global, lo que le permitirá beneficiarse del aumento de la demanda de energía esperada e impulsada por los centros de datos. De hecho, Iberdrola se beneficiará por partida doble, tanto en su negocio de redes como en el de generación de energía.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Resumen diario: ¿El comienzo del fin de la desinflación?
Block Inc. despide al 40% de su plantilla y sube 16% ¿es un nuevo paradigma?
El aumento del petróleo y el IPP presionan a Wall Street 📉 Las acciones tecnológicas y financieras caen
Adiós a Estados Unidos, hola Europa: la rentabilidad está más cerca de lo que creemos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.