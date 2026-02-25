Las acciones de Iberdrola no reaccionan a unos sólidos resultados

Las acciones de Iberdrola no reaccionan a los resultados anuales a pesar de que ha conseguido unas cifras sólidas respaldadas por el aumento de la producción de energía. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Iberdrola?

Cifras clave de los resultados de Iberdrola del 2025

Ingresos: 45.546 millones de euros, +1,8% interanual y -2,9% frente a lo esperado

EBIT: 10.276 millones de euros, +5,6% interanual

Beneficio neto: 6.285 millones de euros, +12% interanual y -0,35% frente a lo esperado

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Iberdrola

Desempeño por negocios

El negocio de redes ha mostrado un gran desempeño en el 2025, con un aumento de la energía distribuida del 7,7%, en parte apoyado por el incremento de los puntos de suministro gestionados. El mejor desempeño viene de Reino Unido, donde la energía distribuida aumentó un 52,2%, mostrando la expansión en dicho país gracias a la integración en el 1T2025 de ENW. El EBITDA ajustado del negocio creció un 21% gracias a las economías de escala, con una diversificación geográfica muy sólida entre Brasil, España, Reino Unido y Estados Unidos.

El negocio de generación y clientes también ha tenido un sólido desempeño, con un aumento del 3,2% de la capacidad instalada y un importante aumento de la eólica marina. Además, la producción propia se incrementó en un 2,1%, aunque si incluímos la desinversión de activos en México la producción neta cae un 2,6%. En este negocio sí que vemos mayor concentración en Iberia, con el 50% del EBITDA. La caída del EBITDA excluyendo plusvalías es de algo más del 10%, principalmente por la reducción de márgenes en Iberia y unas ventas que se han quedado prácticamente planas.

Ajustes y conclusiones

Realizando los ajustes para excluir las plusvalías por rotación de activos el beneficio neto ajustado crece en un 10,3% interanual y muestra una solidez importante gracias tanto a la diversificación de fuentes de energía como de países, además de un aumento de la escala a nivel global que le permitirá beneficiarse del aumento de la demanda de energía esperada e impulsada por los centros de datos. De hecho, Iberdrola se beneficiará por partida doble, tanto en su negocio de redes como en el de generación de energía. Además, el guidance nos parece atractivo y sustenta la remuneración al accionista, con un crecimiento anualizado esperado para el beneficio neto del 6,8% hasta 2028.