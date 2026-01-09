- El calendario económico está marcado por la publicación de las NFPs y la decisión sobre los aranceles de Trump.
Hoy, la atención del mercado se centrará principalmente en los datos económicos de Estados Unidos, con el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de diciembre en el centro absoluto de atención. Las expectativas apuntan a una imagen continua de una economía "saludable", con salarios en aumento, menor desempleo y una ganancia de empleo ligeramente más fuerte. Tal escenario podría respaldar al dólar estadounidense. La volatilidad general puede permanecer elevada ya que los mercados también esperan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre si se mantendrá la base legal para los aranceles comerciales actuales. Las expectativas en torno al fallo son mixtas, pero el resultado más probable parece ser la confirmación de la validez de los aranceles existentes y los ingresos que generan, junto con la aplicación de herramientas que podrían limitar la facilidad con que la administración estadounidense puede reintroducir medidas similares en el futuro bajo la letra de la ley. Finalmente, los datos preliminares de sentimiento del consumidor estadounidense y expectativas de inflación se publicarán más tarde en el día.
Calendario económico
- 9:00 AM– Suiza: Tasa de desempleo (sin desestacionalizar). Previsión: 3,1% vs. 2,9% anterior.
- 10:00 AM– Italia: Ventas minoristas (previas: 1,3% interanual).
11:00 AM– Eurozona: Ventas minoristas.
- Previsión: 1,6% interanual vs. 1,5% anterior.
- Previsión: 0,1% intermensual vs. 0,0% anterior.
14:30 PM– Estados Unidos: Nóminas no agrícolas (NFP). Previsión: 70.000 frente a 64.000 empleos anteriores
- Empleo en el sector privado: Previsión de 75.000 frente a 69.000 empleos anteriores
- Empleo en el sector manufacturero: Previsión de -5.000 frente a -5.000 empleos anteriores
- Tasa de desempleo: Previsión del 4,5 % frente al 4,6 % anterior
- Salario medio por hora: +0,3 % intermensual frente al +0,1 % anterior (Previsión del 3,6 % interanual frente al 3,5 % anterior)
- Inicio de construcción de viviendas: Previsión del +1,8 % frente al -8,5 % anterior
- Permisos de construcción: Previsión del +1,5 % frente al -2,3 % anterior
14:30 GMT – Canadá: Informe del mercado laboral Expectativa: -2.500 vs. +53.500 anterior
- Tasa de desempleo: 6,65% esperado vs. 6,5% anterior
- Crecimiento salarial: 3,8% interanual esperado vs. 4,0% anterior
16:00 GMT – Estados Unidos: Informe preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (enero). Expectativa: 53,5 vs. 52,9 anterior
- Expectativas de inflación a largo plazo: 3,3% esperado vs. 3,2% anterior
- Expectativas de inflación a corto plazo: 4,1% esperado vs. 4,2% anterior
16:00– Estados Unidos: Decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles comerciales (Nota: La hora exacta puede variar).
- Discursos y reuniones de banqueros centrales
19:35– Discurso de Thomas Barkin, de la Reserva Federal
20:00– Ejecutivos de la industria petrolera se reunirán con Trump
