El inicio de la semana ha estado dominado por las noticias de Oriente Medio, donde Estados Unidos e Irán han alcanzado una tregua temporal que ha lastrado el precio del petróleo tras varias jornadas de importantes subidas. Hoy, sin embargo, la atención de los inversores se desplazará, previsiblemente, hacia los próximos resultados empresariales y reuniones de los bancos centrales.

Continúa la temporada de resultados: PayPal, Coca-Cola y Visa presentan cifras

Los próximos informes de resultados incluyen a cuatro de las empresas de los Siete Magníficos: Microsoft y Meta presentarán sus cifras el miércoles tras el cierre del mercado, mientras que Apple y Amazon lo harán al cierre del mercado del jueves. Entremedias, los inversores conocerán las decisiones de tipos de la Reserva Federal, que se reunirá el miércoles, y el Banco de Inglaterra, que se reunirá el jueves.

La semana concluirá con la reunión del BoJ, que tendrá lugar en noche del jueves al viernes, con los datos de inflación de julio de los países europeos, que se darán a conocer entre el jueves y viernes, y la lectura de inflación PCE de junio de Estados Unidos, que se publicará el jueves. No anticipamos ningún cambio en los tipos de interés por parte de ninguno de los bancos. Por el contrario, se espera que todos mantengan una retórica restrictiva, guiando a los mercados hacia una subida en la próxima reunión (lo que actualmente constituye el escenario base para cada banco).

Hoy la jornada se presenta tranquila. Antes de la apertura del mercado, se darán a conocer los resultados de PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P y Unilever, mientras que, tras el cierre, se publicarán los informes de Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA y Ford. A nivel macroeconómico, las publicaciones significativas serán escasas: nos centraremos únicamente en el informe del API sobre los cambios en los inventarios de petróleo crudo, programado para las 9:30 p. m

Publicaciones macroeconómicas

Lunes

Alemania

A pesar de la persistente incertidumbre en la región del golfo Pérsico, el índice Ifo de clima empresarial en Alemania subió a 86,6, mientras que las expectativas empresariales aumentaron a 86,7. Esta mejora es el resultado no solo de una mayor demanda, sino también de la resolución de importantes cuellos de botella en la cadena de suministro. Los datos concuerdan en gran medida con los recientes indicadores PMI, que sugieren un cierto grado de recuperación económica, particularmente dentro del sector industrial. Por el contrario, no se observó ninguna mejora en la evaluación de la situación actual.

Estados Unidos

Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,3% intermensual en junio, un ritmo considerablemente inferior al 2,5% previsto. Los mercados esperaban un repunte más pronunciado tras la caída del 4% registrada en mayo. Esta lectura más débil se debe principalmente a una menor demanda en el sector del transporte. Los pedidos de bienes de capital básicos se mostraron resilientes, lo que estabilizó en cierta medida el sentimiento del mercado. Además, el aumento del gasto en componentes relacionados con la inteligencia artificial fue claramente evidente; los principales impulsores del repunte de junio fueron los ordenadores y los equipos electrónicos (+3,1% m/m). El rendimiento también fue respetable en los metales básicos (+1,1% m/m), así como en los equipos y aparatos eléctricos (+0,9% m/m).

Martes

Australia

En la reunión de la Fundación Anika en Sídney, Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, pronunció un discurso. Señaló que, si bien la inflación subyacente está aumentando en gran medida en línea con las proyecciones de mayo del RBA, se mantiene en un nivel inaceptablemente alto. Probablemente será necesario un mayor debilitamiento de la demanda interna y un enfriamiento del mercado laboral. Para el mercado, tales comunicaciones se consideraron insuficientes. Las valoraciones sobre las subidas de tipos han disminuido, y el próximo movimiento al alza ya no está completamente descontado.

Calendario económico

Martes

Estados Unidos: Índice de confianza del consumidor de la Conference Board (julio) Hora: 3:00 PM Anterior: 91,2 Consenso: 92,4

Informe del API sobre los cambios en los inventarios de petróleo crudo Hora: 9:30 PM Anterior: +2,6M Consenso: -1,5M



Jueves

Australia: Inflación IPC (segundo trimestre) Hora: 2:30 AM Anterior: 4,1% Consenso: 4,1%



Publicaciones de resultados

Boeing – Antes de la apertura del mercado (BMO)

SNDL – Antes de la apertura del mercado (BMO)

PayPal – Antes de la apertura del mercado (BMO)

Coca-Cola – Antes de la apertura del mercado (BMO)

Royal Caribbean – Antes de la apertura del mercado (BMO)

UPS – Antes de la apertura del mercado (BMO)

Corning – Antes de la apertura del mercado (BMO)

Ford – Tras el cierre del mercado (AMC)

Tilray – Tras el cierre del mercado (AMC)

Visa – Tras el cierre del mercado (AMC)

Bloom Energy – Tras el cierre del mercado (AMC)

EA – Tras el cierre del mercado (AMC)

Seagate – Tras el cierre del mercado (AMC)

Tres mercados que observar esta semana

Petróleo. El comienzo de la semana ha estado dominado por las informaciones sobre el cese de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que ha provocado caídas significativas en los precios de las principales materias primas energéticas. En las últimas horas, hemos recibido información sobre las conversaciones entre Irán y Omán, un mediador fundamental en el conflicto. Su objetivo es establecer «mecanismos de tráfico marítimo» en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el estrecho permanece en la práctica cerrado (según datos de Kpler, el tráfico de buques se limita a un máximo de unas doce embarcaciones diarias, en comparación con las aproximadamente 80 a 140 en condiciones normales).

S&P 500. El índice concluyó el lunes prácticamente sin cambios. Por un lado, se vio respaldado por los menores precios del petróleo, mientras que, por otro, se vio lastrado por el bajo rendimiento dentro del sector de los semiconductores. Antes de la apertura del mercado estadounidense, se esperan varias publicaciones importantes de gigantes corporativos (Boeing, PayPal y Coca-Cola).

EUR/USD. El par sigue siendo muy sensible a los cambios en el sentimiento del mercado. Tras la apertura del lunes, superó el nivel de 1,141, pero actualmente oscila en torno a 1,137. La clave para su trayectoria futura será la conferencia del miércoles del presidente Warsh.