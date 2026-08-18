El inicio de la sesión está marcado por la subida de los precios del petróleo, un dólar que continúa debilitándose y la espera de nuevos datos procedentes de Estados Unidos. El calendario de hoy incluye varias publicaciones importantes de EE. UU. relacionadas con el mercado inmobiliario y los precios del comercio internacional. Tras la última serie de datos más débiles, los informes de hoy sobre el mercado inmobiliario mostrarán si la situación también se ha deteriorado en este sector, teniendo en cuenta la elevada inflación y las preocupaciones sobre posibles subidas de tipos.

Principales publicaciones de la sesión asiática

El índice de confianza del consumidor de Westpac para Australia se situó en el 6,0 %, lo que supone un fuerte repunte respecto al periodo anterior.

Los representantes del Banco de la Reserva de Australia mantuvieron un tono agresivo (hawkish), proporcionando un apoyo a corto plazo a la moneda local antes de la apertura de los mercados europeos.

Los mercados asiáticos experimentan una mayor presión vendedora como reacción retardada a los decepcionantes datos publicados el lunes sobre la evolución del crecimiento del PIB de Japón.

Calendario macroeconómico

08:00 — Reino Unido: tasa de desempleo. Previsión: 4,8 %. Dato anterior: 4,9 %.

11:00 — Alemania: índice ZEW de agosto. Previsión: 30. Dato anterior: 26,3.

Previsión: 30. Dato anterior: 26,3. 14:30 — EE. UU.: permisos de construcción. Previsión: 1,37 millones. Dato anterior: 1,37 millones.

14:30 — EE. UU.: inicio de construcción de viviendas. Previsión: 1,35 millones. Dato anterior: 1,42 millones.

14:30 — EE. UU.: índice de precios de importación. Previsión: 0,1 %. Dato anterior: 0,3 %.

15:00 — EE. UU.: índice de ventas de viviendas pendientes. Previsión: 0,1 %. Dato anterior: -5,4 %.

Principales resultados empresariales

The Home Depot — antes de la apertura

Amer Sports — antes de la apertura

Keysight Technologies — después del cierre

Toll Brothers — después del cierre

Mercados a los que prestar atención hoy

Dólar australiano (AUD/USD): La mejora de la confianza del consumidor en Australia proporciona apoyo a la moneda, pero un posible fortalecimiento del dólar estadounidense durante la tarde podría generar una presión vendedora significativa sobre este par. Conviene prestar atención a las señales globales mixtas: subida de los precios del cobre y debilidad de China.

Índice del dólar estadounidense (DXY): Las próximas publicaciones del sector inmobiliario serán analizadas minuciosamente por su posible impacto en las futuras decisiones de la Reserva Federal, lo que podría generar episodios puntuales de volatilidad. Además, se acerca el simposio económico de Jackson Hole.

Sector de la construcción y la promoción inmobiliaria: La publicación conjunta de los resultados trimestrales de grandes compañías del sector, como The Home Depot o Toll Brothers, junto con los datos macroeconómicos sobre permisos de construcción, podría provocar movimientos muy fuertes en las acciones de estas empresas tras el cierre de la bolsa de Nueva York.