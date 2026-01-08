Calendario económico: Solicitudes de subsidio por desempleo en el punto de mira 💡

Conclusiones clave La atención se centra en las empresas tecnológicas, los contratistas de defensa y el mercado inmobiliario.

El calendario incluye, entre otros datos: la balanza comercial estadounidense, los datos de solicitudes de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre el mercado laboral.

Los mercados están retrocediendo tras las declaraciones de ayer de Trump, que afectaron a las empresas inmobiliarias y de defensa, provocando importantes ventas masivas de sus acciones. Sin embargo, las empresas tecnológicas centradas en Nvidia podrían ser una luz al final del túnel después de que el establishment chino anunciara hace un momento que China volverá a aprobar ciertas compras de procesadores Nvidia H200 este trimestre, principalmente con fines puramente comerciales. Se espera que Pekín siga prohibiendo el uso de procesadores H200 en agencias gubernamentales e infraestructuras críticas. Esta noticia podría generar cierto entusiasmo al comenzar la jornada bursátil en EE. UU., a menos que los mercados tomen una dirección diferente. Calendario económico detallado del día

