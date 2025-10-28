Cameco alcanza máximos históricos tras sellar una alianza nuclear estratégica con EE. UU.

Las acciones de Cameco Corp. se dispararon aproximadamente un 22 % en la jornada de hoy, alcanzando un nuevo máximo histórico, tras anunciarse una asociación estratégica con Estados Unidos bajo el liderazgo de la administración Trump. La alianza entre Cameco, Brookfield y Westinghouse con el gobierno estadounidense representa uno de los movimientos más estratégicos en materia de política energética de EE. UU. en las últimas décadas.

Este anuncio marca un giro hacia tecnologías nucleares modernas y un esfuerzo por reconstruir la industria nuclear doméstica, utilizando recursos de uranio nacionales. Para Cameco, no solo supone un posible contrato por 80.000 millones de dólares, sino también la confirmación de su papel como proveedor clave de combustible nuclear y socio tecnológico en el nuevo ciclo de inversiones energéticas de Estados Unidos.

Euforia justificada en los mercados

La reacción positiva del mercado está plenamente justificada. Este proyecto podría desencadenar una ola de inversión de largo plazo, aumentando la demanda de uranio y generando una tendencia alcista sostenida en todo el sector. Compañías como NexGen, Denison, UEC y Energy Fuels también podrían beneficiarse de forma natural, ya que el mercado anticipa un renacimiento de la energía nuclear y la necesidad de asegurar las cadenas de suministro.

Financiamiento aún por definirse, pero con fuerte respaldo político

Es importante destacar que los detalles sobre el financiamiento del proyecto aún no se han revelado. La magnitud de la inversión dependerá de si recibe apoyo federal directo o garantías crediticias. No obstante, la participación del gobierno de EE. UU. en la construcción de reactores Westinghouse constituye una sólida señal política que confirma el respaldo a largo plazo a la energía nuclear.

Implicancias estratégicas para el sector nuclear

De concretarse el acuerdo, podría abrirse una nueva fase de crecimiento para el sector nuclear, con Cameco desempeñando un papel clave como proveedor de combustible nuclear y como parte fundamental de la estrategia de seguridad energética de Estados Unidos.

Fuente: xStation5