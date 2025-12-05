Sacyr realza su negocio concesional

Sacyr cobra protagonismo en las últimas semanas gracias a la publicación de unos resultados sólidos que se unen a una intensa rotación de su cartera de concesiones y nuevas adjudicaciones, especialmente en Latinoamérica. En general, el mercado recibe de forma positiva este reposicionamiento hacia un perfil más concesional y con mayor foco internacional, pese al impacto contable negativo de las desinversiones en Colombia en el beneficio neto reportado.

Resultados corporativos de Sacyr

A comienzos de noviembre Sacyr presentó los resultados de los nueve primeros meses de 2025, con un crecimiento del flujo de caja operativo del 11%, hasta los 890 millones de euros. La cifra de negocios se situó en los 3.412 millones (+5% interanual) y el EBITDA en torno a 1.018 millones (+7%), con cerca del 92% del EBITDA generado ya por activos concesionales, lo que reduce el riesgo de demanda y estabiliza los flujos.

En términos de resultado neto, la compañía reportó 62 millones de euros hasta septiembre. Sin embargo, contando el beneficio ajustado por las desinversiones de las 3 autopistas de Colombia, el beneficio alcanzaría los 134 millones, un 81% por encima del año anterior. Sacyr mantiene una elevada conversión de EBITDA en caja (en torno al 88%).

Rotación de activos

Por tanto, uno de los hitos clave durante el 2025 ha sido el acuerdo para la venta de la totalidad de la participación en tres concesiones de autopistas con peaje en Colombia al fondo de infraestructuras Actis, por un valor de 1.565 millones de dólares, incluyendo deuda y capital. La operación se enmarca en la estrategia de cristalizar valor en activos maduros y reasignar capital hacia nuevos proyectos, especialmente en Estados Unidos.

El precio pactado implica una prima de alrededor del 12% frente a la valoración que la propia Sacyr le otorgó hace un año, lo que refuerza la tesis de que el mercado privado reconoce un valor superior al implícito en bolsa por la cartera concesional del grupo. Además, la transacción contribuye a simplificar el perímetro en Colombia y a reducir el peso relativo del país, mitigando riesgos específicos y liberando capacidad financiera para nuevos proyectos en otras geografías.

Nuevas concesiones y expansión internacional

En paralelo, Sacyr ha obtenido contratos concesionales entre los que destacan la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara en Italia, los Accesos Asunción en Paraguay, una planta de tratamiento y comercialización de agua en Antofagasta (Chile) y la Ruta Pie de Monte en Chile. El conjunto de estos proyectos supone una inversión total aproximada de 1.330 millones de euros, consolidando el crecimiento en Italia y Latinoamérica, y reforzando la exposición a infraestructuras sociales y de agua. Estos movimientos elevan el valor actual del portafolio de activos concesionales hasta casi 4.000 millones, avanzando hacia el objetivo estratégico de más de 5.000 millones en 2027.

Cotización de Sacyr

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Sacyr con velas diarias

Las acciones de Sacyr suben un 1% intradía mientras que en el acumulado del 2025 el ascenso alcanza el 21,5%. La mejora bursátil de la constructora se fundamenta en sus nuevas concesiones y en la mejora de la generación de caja. El RSI de 14 periodos para Sacyr finaliza en los 63 puntos mientras que la EMA de 100 sesiones se sitúa un 6% por debajo de la cotización actual. Sacyr tiene encaje en una cartera bursátil con perfil defensivo debido a su mayoritario negocio concesional.

