El Dax 40 recupera los 24.000 puntos

La sesión europea transcurre con un tono positivo, y la mayoría de los índices del "Viejo Continente" registran subidas moderadas. Entre los mejores se encuentra el Dax 40, con un incremento del 0,5%. Una serie de datos macroeconómicos positivos permite a los inversores europeos anticipar una mejor trayectoria de crecimiento. Lecturas económicas Informe del PIB de la Eurozona. La tasa de crecimiento anual se mantuvo estable en el 1,4%. El crecimiento trimestral se aceleró al 0,3%, frente a las expectativas del 0,2%.

Los pedidos a las fábricas alemanas están aumentando significativamente (1,5%), frente al 0,3% previsto . Este impulso también se observa a nivel interanual.

En Francia, el déficit comercial está disminuyendo y la producción industrial aumentó un 0,2%, frente a la contracción prevista del 0,2%.

Hacia el final de la sesión europea conoceremos los datos de inflación del PCE de EE. UU. Este es el indicador favorito de la Reserva Federal, y cualquier sorpresa podría afectar a la trayectoria prevista de flexibilización de la política monetaria de la Fed. Cotización del Dax 40 Fuente : Plataforma de XTB El precio en el gráfico del Dax 40 continúa su tendencia alcista, con los compradores logrando superar otra zona de resistencia, FIBO 50, y dirigiéndose hacia FIBO 38.2. Superar el siguiente nivel podría abrir la puerta a probar máximos recientes. Sin embargo, la pérdida de iniciativa por parte de los compradores en los niveles actuales podría desencadenar una corrección en torno a FIBO 78.6. Los inversores deben vigilar de cerca las medias EMA50 y EMA100, así como el RSI ascendente. ¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

