Canadá en el fuego arancelario. Los mercados reaccionan a las tensiones políticas en Norteamérica.

Las recientes amenazas del presidente Donald Trump hacia Canadá, que incluyen la posible imposición de aranceles del 100% a todos los bienes canadienses, evidencian que el comercio ha dejado de responder exclusivamente a objetivos económicos y se ha convertido en una herramienta de política exterior. El acuerdo entre Ottawa y Pekín, que reduce aranceles sobre la canola y los vehículos eléctricos, se ha transformado en un pretexto para una escalada retórica que podría tener consecuencias de gran alcance para la estabilidad de los mercados norteamericanos.
El principal factor desestabilizador no es tanto la magnitud potencial de los aranceles, sino la imprevisibilidad de las acciones y la ausencia de reglas claras. Este escenario genera una mayor volatilidad en los mercados de divisas, materias primas y comercio internacional. En particular, el tipo de cambio dólar estadounidense/dólar canadiense (USD/CAD) podría enfrentar presiones relevantes. El riesgo de aranceles amenaza las exportaciones canadienses y el crecimiento económico, debilitando al dólar canadiense frente al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, dado que Canadá es un exportador clave de petróleo y metales, las disrupciones comerciales también afectan los precios de las materias primas, influyendo adicionalmente en el tipo de cambio.
El aumento de la incertidumbre se traduce en picos de volatilidad de corto plazo en el USD/CAD, especialmente cuando surgen nuevas informaciones sobre posibles aranceles o declaraciones desde la Casa Blanca. El riesgo de medidas de represalia por parte de Canadá y una eventual renegociación del T-MEC (USMCA) —el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México— añade una capa adicional de inestabilidad. Esto genera presiones tanto para el fortalecimiento del dólar estadounidense como para movimientos bruscos del dólar canadiense, en función de los cambios en exportaciones y flujos comerciales.
En esta etapa, Canadá ha respondido con cautela, subrayando que el acuerdo con China cubre sectores específicos y sigue siendo compatible con los principios del T-MEC. El primer ministro Carney describió las acciones de Estados Unidos como parte de un contexto negociador más amplio, centrado en protección fronteriza, accesibilidad de precios y diversificación del comercio más allá de Estados Unidos. El enfoque canadiense sugiere que una adhesión consistente a las reglas y una política económica estable pueden contribuir a reducir tensiones, incluso frente a amenazas directas de un socio comercial.
