- Las bolsas europeas caen con fuerza por salida de capital y riesgo regional.
- El dólar se fortalece y presiona a euro, oro y renta variable.
- El petróleo vuelve a subir con intensidad, sosteniendo solo al sector energético.
El arranque de la sesión europea llega marcado por un claro cambio de sentimiento: el capital está saliendo de Europa con fuerza, dejando a los principales índices en rojo y mostrando un mercado que busca refugio lejos del riesgo regional.
Mercados renta variable europea
La sesión europea está marcada por fuertes caídas. Las mayores salidas se observan en mercados emergentes (W20 de Polonia: –1,6%), aunque el mercado europeo en general pierde solo ligeramente menos (EuroStoxx 50: –1,3%). La venta es generalizada, afectando a sectores de crecimiento (Tecnología: ASML –3,4%), cíclicos (Finanzas: HSBC –0,7%) y defensivos (Farmacéuticas: Roche –2,8%, GSK –1,3%). El único “isla verde” hoy es el sector energético (Shell +1,4%, BP +2,0%).
Noticias corporativas
Un fármaco experimental contra la obesidad de Roche y Zealand Pharma decepcionó a los inversores, logrando solo un 10,7% de pérdida de peso tras 42 semanas. Como resultado, las acciones de Zealand se desplomaron un récord del 32% y Roche cayó un 3,3%. A pesar de los efectos secundarios mínimos, los analistas dudan de que el compuesto se convierta en un tratamiento de primera elección en un mercado tan competitivo.
Divisas
El índice del dólar estadounidense suma otro 0,3% y se sitúa en su nivel más alto desde diciembre de 2025. El euro es el más afectado (EUR/USD: –0,4% hasta 1,156), mientras que otros refugios también retroceden: el franco suizo (USD/CHF: +0,15%) y el yen japonés (USD/JPY: +0,3%).
Materias primas
El oro amplía la corrección de ayer con otro –0,2% hasta 5.070 USD, lastrado por nuevas subidas del dólar. El Brent salta otro 5,7% hasta casi 89 USD, mientras que el WTI sube un 8,7% hasta casi 86 USD por barril.
Economía y política PIB de la Eurozona
La última lectura del PIB fue revisada a la baja del 1,3% al 1,2% interanual. En el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento del PIB en la Eurozona y la UE estuvo impulsado por el consumo de los hogares, el gasto público y la inversión fija. Sin embargo, el crecimiento general se vio frenado por la caída de las exportaciones y una contribución negativa de los inventarios.
- Comentarios de la Fed: Christopher Waller señaló que la guerra en Irán no debería provocar un aumento inflacionario duradero. Sin embargo, su tono no fue totalmente dovish: advirtió que un shock energético prolongado durante semanas o meses será un problema para la Fed, recordando que shocks anteriores elevaron permanentemente los niveles de precios.
- Conflicto EE. UU.–Irán: En entrevistas recientes, el presidente Trump afirmó que los estadounidenses deben anticipar el riesgo de ataques iraníes, señalando que en una guerra “la gente muere”. También anunció que el objetivo de la operación militar es un cambio total de régimen en Irán y la instalación, con apoyo estadounidense, de un nuevo líder “razonable”, para lo cual ya tiene candidatos específicos.
- Respuesta de la UE: Ursula von der Leyen y António Costa se reunirán el lunes con líderes de países del Golfo para discutir el conflicto en Oriente Medio. La UE está preocupada por la escalada de la guerra, así como por posibles crisis energéticas y migratorias. Debido a estas amenazas, se cancelaron reuniones de la UE en Chipre y se está aumentando la ayuda a la región.
- Seguridad energética: Según el ministro alemán de Economía, “los mercados de materias primas energéticas siguen siendo líquidos y no hay problemas con la seguridad del suministro de gas”. Sin embargo, el cierre de la producción de GNL en Catar fue un factor clave en la caída del euro, dada la alta sensibilidad económica de la región a los precios de la energía.
El EuroStoxx 50 está en su nivel más bajo desde diciembre de 2025, mientras que el EURUSD profundiza pérdidas por debajo de 1,1600. Fuente: xStation5
