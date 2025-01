China y Corea del Sur cierran la semana con subidas

Los mercados asiáticos suben liderados por Corea del Sur, con el KOSPI creciendo un 2% después de que se anunciaran nuevas políticas de inversión. Los mercados japoneses permanecieron cerrados por vacaciones, mientras que el CSI 300 de China cotizó sin cambios y el Hang Seng de Hong Kong subió un 1% en medio de nuevas esperanzas de estímulo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil China anunció planes para aumentar drásticamente la financiación de bonos del Tesoro a ultralargo plazo en 2025 para impulsar la inversión y el consumo. Los bonos especiales financiarán iniciativas que incluyen subsidios al consumidor para productos digitales y canjes de bienes duraderos, mientras Beijing aumenta el estímulo fiscal. El yuan chino alcanzó su nivel más bajo en casi 16 meses después de que el Banco Popular de China señalara recortes de tipos desde el nivel actual del 1,5% "en un momento apropiado" en 2025. El banco central pretende hacer la transición hacia una estructura de política monetaria más convencional, ya que las medidas de liquidez anteriores no lograron estimular el crecimiento. Tesla informó de unas ventas récord en China de 657.000 unidades en 2024, un 8,8% más, aunque las entregas mundiales cayeron por primera vez en medio de la creciente competencia de BYD. La crisis política de Corea del Sur se profundizó cuando las autoridades ingresaron al complejo del presidente Yoon para ejecutar una orden de arresto tras su juicio político. El gobierno anunció medidas para atraer inversión extranjera y estabilizar los mercados en medio de la caída de la confianza del consumidor y la incertidumbre económica. Corea del Sur extendió las inspecciones de los 101 aviones Boeing 737-800 hasta el 10 de enero tras el accidente aéreo del domingo en Jeju, en el que murieron 179 personas. El Ministerio de Transporte y GE están investigando por qué no se desplegó el tren de aterrizaje antes de que el avión intentara un segundo aterrizaje apresurado tras informar de un impacto con un pájaro. Otros mercados El presidente de Estados Unidos, Biden, decidió bloquear la propuesta de compra de U.S. Steel por parte de Nippon Steel, tal y como informa el Washington Post, a pesar de que la empresa japonesa ofrece al gobierno poder de veto sobre las decisiones de producción nacional. La medida se produce semanas antes de la investidura de Trump, que había prometido bloquear el acuerdo. El oro sube hoy un 0,2% hasta los 2.662,94 dólares, en camino de un impulso semanal del 2% a pesar de la fortaleza del dólar. El cobre se mantiene en la cota de los 8.815,50 dólares tras los decepcionantes datos de fabricación china, aunque los mercados esperan nuevas medidas de estímulo. El mineral de hierro cotizó por debajo de los 100 dólares la tonelada por las preocupaciones sobre el crecimiento de China. El Bitcoin subió un 1,2% hasta los 96.852 dólares, mientras que el tether se enfrentaba a la presión de las nuevas regulaciones de la UE sobre criptomonedas. La capitalización de mercado de la stablecoin cayó un 1,4% hasta los 137.000 millones de dólares, su mayor bajada desde el desplome de FTX en 2022, ya que varias bolsas europeas la eliminaron por cuestiones de cumplimiento normativo. El petróleo sigue cotizando al alza, con el Brent subiendo un 0,3% hasta los 76,15 dólares y el WTI llegando a los 73,38 dólares, alcanzando máximos de dos meses por las esperanzas de una mayor demanda china.

