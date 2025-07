El petróleo sube un 2 % 📈

La propuesta de la Comisión Europea para reducir el tope al precio del petróleo ruso impulsa los futuros 🔔 El precio del petróleo repunta levemente este viernes, aunque el mercado se mantiene cauto. Los inversores evalúan nuevas sanciones sobre el crudo ruso, contrarrestadas por el aumento de la producción de la OPEP+ y las proyecciones de una menor demanda global. La Comisión Europea ha propuesto reemplazar el actual tope de 60 dólares por barril sobre el petróleo ruso por un mecanismo de precios flotantes, como parte del 18.º paquete de sanciones del bloque, que aún se encuentra en desarrollo. Según fuentes de Bloomberg: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La UE estudia reducir el tope a 50 dólares por barril , lo que significaría una caída del 15 % respecto a los niveles de las últimas 10 semanas.

El nuevo sistema incluiría ajustes automáticos trimestrales , apuntando a mantener presión sobre Rusia.

Grecia, Malta y Chipre , que previamente se oponían sin el respaldo del G7, ahora estarían abiertas a negociaciones.

Eslovaquia bloquea actualmente el paquete de sanciones , exigiendo concesiones sobre el gas ruso.

Algunos Estados miembros desean avanzar sin el respaldo pleno del G7, aunque el apoyo de Trump aumentaría la legitimidad de la medida. Aun así, se requiere consenso total entre los países del bloque. Factores adicionales del mercado: La demanda estacional continúa en aumento, mientras que los ataques hutíes en el Mar Rojo siguen perturbando las rutas comerciales.

La OPEP+ aumentará su producción en 548.000 barriles diarios a partir de agosto , con otro posible incremento en septiembre.

La OPEP ha revisado a la baja su previsión de demanda global para 2026–2029, citando una desaceleración en China. Para 2026, espera ahora una demanda de 106,3 millones de bpd , por debajo de estimaciones anteriores.

Arabia Saudita planea su mayor envío de petróleo a China en más de dos años, lo que sugiere una sólida demanda en Asia. Sanciones bajo la lupa El principal motor alcista parece ser el nuevo mecanismo de la UE y la especulación sobre posibles nuevas sanciones de EE. UU. al petróleo ruso. Si bien antes hubo señales de deshielo entre Washington y Moscú, la postura intransigente de Putin y la falta de consenso sobre Ucrania estarían intensificando las tensiones con la administración Trump. Trump ha amenazado reiteradamente con endurecer sanciones contra Rusia si no se alcanza un acuerdo sobre Ucrania, lo que ha elevado la probabilidad de restricciones más estrictas a las materias primas rusas, especialmente el petróleo. La UE también parece decidida a avanzar con sanciones más severas. De implementarse, el nuevo mecanismo de tope dinámico de Europa podría afectar significativamente la viabilidad económica de las exportaciones rusas. Un tope más bajo (por ejemplo, 50 dólares) podría restringir la oferta y elevar los precios si Rusia considera inviables sus exportaciones bajo esas condiciones. Por el contrario, si el nuevo mecanismo resulta moderado, con un tope cercano al precio actual del crudo ruso, el impacto podría ser neutral. Aun así, la sola posibilidad de un enfoque más dinámico por parte de la UE ya ha generado movimientos especulativos en los futuros del petróleo. Petróleo (Intervalo Diario) El crudo está rompiendo al alza la media móvil exponencial de 50 días (EMA) en el gráfico diario, lo que sugiere un posible retorno a una tendencia alcista tras una fase reciente de estabilización. Este movimiento sigue a ventas masivas previas, impulsadas por la relajación de tensiones en Medio Oriente y el alto el fuego entre Israel e Irán. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.