Los inversores tienen en el punto de mira el sector tecnológico. Por un lado, los miedos sobre las empresas de software continúan, con los inversores descontando que la IA eliminará por completo las ventajas competitivas que estas compañías han construido. Es decir, el software se convertiría en una commodity a la que cualquiera puede tener acceso. A estos miedos hay que sumarle el informe de Citrini Research que la semana pasada vio la luz y que dibujaba un escenario en el que los primeros impulsos de la IA iban a ser positivos, pero en el que finalmente impactaba negativamente a las bolsas, la economía y los trabajadores. Aunque el propio autor señalaba que no era una predicción, sino un escenario, los inversores le dieron cierto peso. Sin embargo, hay que señalar que el escenario dibujado es complicado de alcanzar por la gran computación necesaria y los cuellos de botella que vivimos actualmente en el sector, lo que dificultará considerablemente su alcance. En cualquier caso, esto no significa que la IA ya esté teniendo impacto en la economía. El mejor ejemplo llegó el viernes pasado, cuando Block, empresa liderada por Jack Dorsey (fundador de Twitter) anunció que despediría alrededor de 4.000 personas de su equipo de 10.000 trabajadores. Es decir, un despido de más del 40% de la plantilla y que Dorsey lo achaca a la gran mejora de la IA para realizar tareas. Dorsey tiene tendencia a inflar plantillas, algo que pudimos ver con Twitter cuando se vendió a Elon Musk y este fue capaz de que la compañía siguiera operando con normalidad después de despedir a alrededor del 80% de la plantilla. Sin embargo, seguramente parte de los despidos en Block se pueden achacar directamente a la mejora de la IA.

Fases de la IA

Por primera vez en años, tenemos una tecnología que potencialmente pone en jaque a la gran mayoría de puestos de trabajo que conocemos en la actualidad. Las tareas repetitivas y los trabajos administrativos mecanizables pueden tener las horas contadas, mientras que otros trabajos donde todavía se valora el trato humano y al sujeto se le puede achacar poder de decisión y responsabilidad podrían evolucionar gracias a la inteligencia artificial. La primera fase de la inteligencia artificial es la IA como asistente, en la que estamos empezando a entrar y donde tan solo los trabajos más repetitivos desaparecerán. La segunda fase la podríamos llamar IA como sustituto, donde la ola de despidos podría ser intensa. Y la tercera fase sería la IA como elemento integrado, donde podríamos empezar a ver nuevos puestos de trabajo que aún hoy no conocemos. Pensamos que la pregunta fundamental no es si esto se cumplirá o no, sino cuándo.

Los resultados de Nvidia decepcionaron

Nvidia presentó sus cifras trimestrales y aunque batió las expectativas del consenso de analistas no consiguió convencer con su guidance. Los ingresos estimados para el trimestre actual fueron superiores a la media del consenso de analistas, pero se quedó algo lejos de las estimaciones más optimistas y otras partidas como los gastos operativos también fueron superiores a lo que el mercado esperaba. La desconfianza es tal que la compañía está cotizando apenas a 22 veces los beneficios estimados para los próximos 12 meses, una métrica históricamente baja. El problema viene de la concentración de ingresos (alrededor del 50%) de los hiperescaladores y la posibilidad de que entre los cuellos de botella y la impaciencia de los inversores se empiecen a reducir las inversiones en IA por parte de estas empresas. A esto hay que sumarle el aumento de competencia, con algunas de las grandes compañías llegando a acuerdos con AMD.

¿Cómo fueron los resultados en España?

En España tuvimos una semana marcada por los resultados empresariales: las acciones de Solaria despegaron un 17% en la semana tras la publicación de sus resultados al cierre de la sesión del jueves. Aunque algunos datos del cuarto trimestre quedaron ligeramente por debajo de las previsiones, el balance general fue bien recibido por el mercado. No obstante, consideramos que parte del fuerte avance también está relacionado con el nuevo acuerdo alcanzado con Merlin para el suministro de energía a un segundo centro de datos. Este acuerdo refuerza la idea de que Solaria se posiciona como un socio estratégico para cubrir el crecimiento de la demanda energética en España derivado de la expansión de los centros de datos. Además, la compañía mantiene un volumen relevante de posiciones cortas, lo que sugiere que el movimiento alcista podría estar siendo impulsado, en parte, por cierres de estas posiciones.

Las cifras de Grifols no gustaron. El retroceso se produce después de que la compañía presentara unos resultados con un EBITDA ajustado inferior a las previsiones del mercado y adelantara un escenario para 2026 con un crecimiento de ingresos más moderado, condicionado por una base comparativa elevada en 2025. La empresa continúa bajo una intensa vigilancia por parte de los inversores y cualquier desviación respecto a las expectativas se traduce en una penalización significativa en su cotización. Estimamos que el crecimiento implícito de los ingresos en 2026 será de entre el 2% y el 5% a tipo de cambio constante, menor que el del 2025 y que con el impacto del tipo de cambio es probable que el crecimiento reportado sea negativo.

Por otro lado, Telefónica presentó unas cifras que aunque mostraron cierta aceleración en el último trimestre, estuvieron muy penalizadas por el coste del ERE en España y de las salidas de Latinoamérica. Seguimos viendo a una compañía en pleno proceso de reestructuración que necesita de crecimiento inorgánico para poder acelerar sus ingresos. Por tanto, la compañía es probable que siga sufriendo en el corto plazo.

IAG también sufrió importantes descensos. En general el 2025 fue un año sólido en el que se sigue aumentando la capacidad con una flota de aviones más eficientes que le permitirá seguir presionando los costes unitarios a la baja. Además, la posición financiera de la compañía sigue siendo privilegiada y tiene margen para aumentar su apalancamiento si es necesario, pero la directiva está teniendo un tono conservador. Sumado a la mejora del servicio y a la coyuntura general, pensamos que IAG puede seguir teniendo un gran desempeño en el futuro. Nos gustaría algo más de exposición a Asia-Pacífico, pero el progreso en otras zonas es positivo.

Conflicto en Oriente Medio

Por último, tenemos que comentar el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y su respuesta. Trump hizo alusión directa a la ciudadanía de Irán para tomar el control del poder y cambiar al régimen actual. De momento se ha confirmado la muerte del líder supremo de Irán, lo que ya puede causar un revuelo importante en la región y provocar luchas internas por ver quien se hace con el poder. La cuestión que nos interesa es el impacto en los mercados. En ese sentido, pensamos que el ataque estaba bastante descontado por los mercados debido al despliegue de Estados Unidos en los alrededores, pero aún así el sector defensa podría repuntar. Además, los precios del crudo podrían repuntar, ya que el tránsito en el estrecho de Ormuz después del ataque se ha reducido considerablemente. Recordemos que por dicho estrecho circula alrededor del 20% de la demanda de crudo mundial y que Irán exporta entre 3 y 3,5 millones de barriles de petróleo diario, por lo que el impacto en el precio podría ser importante. En general, un aumento de las tensiones geopolíticas debería aumentar la prima de riesgo de las bolsas globales. Además, los precios de otras materias primas como el oro o la plata podrían subir con fuerza. El oro se puede colocar de nuevo en el foco de muchos inversores como activo refugio ante la potencial debilidad del dólar, a la vez que la plata sigue siendo un activo altamente especulativo.

Eventos de la semana

Aunque conoceremos PMIs de algunos países a lo largo de la semana, los inversores estarán centrados en el conflicto en Oriente Medio. Además, en Estados Unidos tenemos datos de empleo, con el informe de ADP y el de NFP en el punto de mira. Recordemos que los últimos informes están siendo algo erráticos, por lo que la relevancia es alta.

También tendremos resultados de empresas como CrowdStrike o Broadcom.