El futuro ya no está en las telecomunicaciones, el software o la nube. Las esperanzas de una nueva disrupción tecnológica se están desplazando hacia dos frentes: la inteligencia artificial y la computación cuántica. En esta ocasión nos centramos en la segunda, donde uno de sus principales jugadores acaba de convertirse en uno de los activos más revalorizados de la bolsa americana. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante el futuro… o ante otra utopía tecnológica?

IonQ desata el entusiasmo del mercado con unos resultados explosivos

La protagonista es IonQ, una empresa estadounidense líder en computación cuántica que desarrolla tanto hardware como software. Fue la primera compañía de computación cuántica pura en cotizar en bolsa, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa para el sector.

Para entender qué hace IonQ, podemos imaginarla como la dueña de un “superordenador” extremadamente complejo y caro. En lugar de venderlo, lo alquila a empresas que necesitan una gran capacidad de cálculo para investigación, simulaciones o desarrollo.

Ese alquiler se hace a través de la nube, pagando por uso. Además, IonQ genera ingresos diseñando algoritmos cuánticos para terceros y, en ocasiones, construyendo sistemas completos para gobiernos o centros de investigación.



¿Qué está impulsando el rally? Ingresos que baten expectativas y una guía que sorprende

Las acciones de IonQ suben un 15% en pre‑market tras presentar unos resultados que han sorprendido incluso a los analistas más optimistas. Esto rompe con la dinámica bajista que arrastraba desde octubre de 2025, cuando alcanzó máximos. En los últimos meses, las acciones de IonQ acumulaban caídas del 30% en un mes y del 20% en seis meses.

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 fueron espectaculares:

Ingresos cuarto trimestre: 61,9 M$ (+53% vs esperado)

61,9 M$ (+53% vs esperado) Ingresos 2025: 130 M$ (+202% interanual)

130 M$ (+202% interanual) Pérdida ajustada por acción: –0,20 $ (mejor que –0,33 $)

La guía para 2026 también sorprendió:

Ingresos 2026: 225–245 M$ (+20% vs consenso)

225–245 M$ (+20% vs consenso) Ingresos Q1 2026: 48–51 M$ (vs 37,1 M$ esperados)

48–51 M$ (vs 37,1 M$ esperados) EBITDA ajustado: –320 M$ (ligeramente mejor de lo previsto)

La lectura es clara: IonQ está entrando en una fase de aceleración comercial, impulsada por mayor adopción empresarial, contratos gubernamentales y un portfolio tecnológico más robusto.

Rally bursátil inmediato y contagio al sector cuántico

La reacción del mercado fue instantánea. Las acciones de IonQ llegó a subir un 18% en premarket, arrastrando al resto del sector antes de la apertura:

Rigetti: +5,4%

+5,4% D‑Wave: +3,1%

+3,1% Quantum Computing Inc.: +4,1%

El rally refleja una narrativa creciente: la computación cuántica está dejando atrás la fase experimental y entrando en una etapa de tracción comercial real. Aun así, algunos analistas mantienen cautela: el potencial es enorme, pero el riesgo también.

Movimientos estratégicos: adquisiciones y contratos de defensa

Otras noticias que mejoran las expectativas de los inversores, fueron los recientes eventos estratégicos:

Adquisición de SkyWater Technology, que le permite integrar fabricación y avanzar hacia un modelo verticalmente integrado.

que le permite integrar fabricación y avanzar hacia un modelo verticalmente integrado. Contrato con la Agencia de Defensa de Misiles (MDA) dentro del programa SHIELD, un marco de 151.000 millones de dólares.

dentro del programa SHIELD, un marco de 151.000 millones de dólares. Lanzamiento del sistema Tempo , que se está convirtiendo en un motor de demanda.

, que se está convirtiendo en un motor de demanda. Integración de Oxford Ionics, que ha mejorado el rendimiento de sus sistemas.

La estrategia es clara: controlar toda la cadena de suministro cuántica y posicionarse como el actor con mayor capacidad de escalar hardware comercial.

¿Qué sectores serán los grandes ganadores de la revolución cuántica?

La computación cuántica ya genera ingresos, pero está lejos de alcanzar su potencial. Todavía hay muchos problemas técnicos por resolver antes de que pueda expandirse a una base de clientes masiva. Si lo consigue, habrá ganadores… y perdedores.

Sectores beneficiados por la computación cuántica

Las industrias que dependen de simulaciones complejas, optimización avanzada o análisis masivo de datos serán las grandes ganadoras. La computación cuántica les permite resolver problemas que hoy son demasiado lentos, caros o directamente imposibles para un ordenador clásico.

Farmacéuticas y biotecnología — Simulación molecular y diseño acelerado de fármacos.

— Simulación molecular y diseño acelerado de fármacos. Energía, materiales y química — Modelado de baterías, catalizadores y materiales avanzados.

— Modelado de baterías, catalizadores y materiales avanzados. Inteligencia artificial y big data — Optimización y entrenamiento de modelos complejos.

— Optimización y entrenamiento de modelos complejos. Defensa y aeroespacial — Criptografía cuántica, simulaciones y navegación avanzada.

— Criptografía cuántica, simulaciones y navegación avanzada. Logística y transporte — Optimización de rutas y cadenas de suministro.

— Optimización de rutas y cadenas de suministro. Sector financiero — Modelos de riesgo más precisos y optimización en tiempo real.

Sectores amenazados por la computación cuántica

Las industrias basadas en seguridad digital tradicional o hardware de alto rendimiento podrían verse perjudicadas.

Criptomonedas y blockchain.

Ciberseguridad tradicional.

IonQ se consolida como uno de los líderes del sector cuántico

IonQ está viviendo su momento más decisivo desde su salida a bolsa. Los resultados explosivos, la guía para 2026, los contratos gubernamentales y la integración vertical la posicionan como el actor cuántico con mayor tracción comercial.

Su tecnología de 100 qubits y su roadmap la sitúan en la vanguardia del sector. Pero el riesgo sigue siendo extremo: pérdidas crecientes, volatilidad estructural, dudas sobre sostenibilidad y presión de los short sellers. IonQ está en el centro de la carrera cuántica: puede convertirse en un gigante… o quemarse por el camino.

