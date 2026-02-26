Ayer presentó resultados Nvidia, el gigante de los chips, pero fuera del foco mediático también lo hizo una de las compañías de software más relevantes de Estados Unidos: Salesforce.

En pleno contexto de SaaS‑apocalypse, donde el mercado analiza con lupa cualquier señal de desaceleración en el software empresarial, los resultados de Salesforce eran un termómetro perfecto para medir el sentimiento del sector.

Los números llegaron ayer por la tarde y, aunque la compañía cumplió con las expectativas, hubo un punto que no gustó nada a los inversores. El resultado: las acciones de Salesforce se tiñen de rojo en el premarket, con una caída de más del 3%.

Resultados y previsiones de Salesforce: el crecimiento convence, pero la guía para 2027 decepciona



Si miramos el rendimiento de las acciones de Salesforce en cualquier temporalidad, la historia es la misma: rojo por todas partes.

1 mes: –16%

6 meses: –24%

12 meses: –37%

En lo que va de año: –27%

Este comportamiento refleja el mal momentum que atraviesa la compañía. A pesar de presentar crecimiento en ingresos y márgenes durante años, las perspectivas de un crecimiento más lento están presionando aún más al valor.

Salesforce presentó unos resultados financieros sólidos en su cuarto trimestre fiscal 2026, con crecimientos de doble dígito en ingresos, beneficios y flujo de caja. Sin embargo, la previsión de ingresos para 2027, entre 45,8 y 46,2 mil millones de dólares, fue interpretada como insuficiente. No porque esté por debajo del consenso (de hecho, está en línea), sino porque el mercado esperaba una aceleración clara impulsada por la IA.

Salesforce entra así en 2026 con una mezcla de fortaleza operativa y escepticismo creciente sobre su capacidad para acelerar el crecimiento en plena revolución de la inteligencia artificial.

Métricas a fondo

Resultados cuarto trimestre

EPS ajustado de 3.81 VS 3.05 esperado ( +24.9% respecto al consenso )

de 3.81 VS 3.05 esperado ( +24.9% respecto al consenso ) Ingresos de 11.20B VS 11.17B esperados ( +0.3% respecto al consenso )

de 11.20B VS 11.17B esperados ( +0.3% respecto al consenso ) Margen operativo ajustado 34.2% VS 34.1% esperado ( +0.1 p.p. )

Previsión primer trimestre

Ingresos previstos 11.03B–11.08B VS 10.99B esperados ( +0.4% a +0.8% respecto al consenso )

11.03B–11.08B VS 10.99B esperados ( +0.4% a +0.8% respecto al consenso ) EPS ajustado previsto 3.11–3.13 VS 3.02 esperado ( +3.0% a +3.6% )

Previsión 2027

Ingresos previstos 45.8B–46.2B VS 46.03B esperados ( ‑0.5% a +0.4% respecto al consenso )

45.8B–46.2B VS 46.03B esperados ( ‑0.5% a +0.4% respecto al consenso ) EPS ajustado previsto 13.11–13.19 VS 13.18 esperado ( ‑0.5% a +0.1% )

Estrategia de IA: avances técnicos, pero adopción real más lenta de lo esperado

Salesforce está reorientando su modelo hacia la inteligencia artificial y los agentes autónomos.

La compañía introdujo nuevas métricas como las Agentic Work Units, con 2.400 millones entregadas, y reportó el procesamiento de 19 billones de tokens, lo que refleja un uso intensivo de IA en su plataforma.

Con más del 40% de cuota en aplicaciones de productividad comercial y atención al cliente, Salesforce parte de una posición dominante para liderar esta transición.

Pero la adopción real avanza más despacio de lo que sugieren las reservas: aunque Salesforce cerró 29.000 acuerdos, la adopción en producción avanza más lentamente que las reservas, según reconocen varios analistas del sector. Esto alimenta la percepción de que la IA aún no se traduce en un crecimiento acelerado.

El miedo a que la IA erosione el mercado del CRM lastra las acciones de Salesforce

El temor central del mercado es que la IA no solo impulse nuevas oportunidades, sino que también reduzca la necesidad de plataformas CRM complejas. Los inversores temen que:

Los agentes autónomos podrían simplificar procesos que antes requerían plataformas CRM complejas.

Competidores como Microsoft, Oracle o startups de IA avanzan más rápido en automatización.

La transición hacia agentes inteligentes podría canibalizar parte del negocio tradicional de suscripciones.

Este miedo explica por qué la acción cae incluso cuando los resultados baten expectativas. Salesforce no está siendo penalizada por su presente, sino por la incertidumbre sobre su futuro.

Retorno al accionista y recompras masivas en un intento de sostener el valor

En este escenario, Salesforce también reforzado su atractivo para inversores con un retorno al accionista muy significativo.

La compañía ha ampliado su programa de recompra hasta 50.000 millones de dólares y elevado el dividendo trimestral. La fortaleza del flujo de caja y los márgenes operativos permiten sostener esta política incluso en un entorno de transición estratégica.

Salesforce entra en una fase decisiva: ¿motor de crecimiento o modelo en riesgo?

Salesforce combina una ejecución financiera sólida con un entorno de dudas crecientes. La compañía está bien posicionada para liderar la transición hacia agentes autónomos, pero debe demostrar que la IA puede acelerar su crecimiento sin erosionar su negocio tradicional.

La pregunta que marcará los próximos trimestres es clara: ¿será la IA el motor que impulse a Salesforce hacia una nueva etapa de crecimiento, o el disruptor que obligue a reinventar su modelo?

