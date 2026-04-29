📊Comentario del día - ¿El día más importante del año?

Hoy no es un día cualquiera en los mercados: es uno de los más decisivos de todo 2026. Coinciden dos catalizadores de primer nivel: la última reunión de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal y la publicación de resultados de Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet, cuatro gigantes que por sí solos representan cerca del 18% del S&P 500. A esto se suma una intensa jornada de resultados en Europa. Todo está sobre la mesa: política monetaria, beneficios empresariales y expectativas sobre la IA, a lo que tenemos que sumar posibles desenlaces en Irán.

El arranque de sesión del Viejo Continente ha sido ligeramente negativo con un claro protagonismo de las presentaciones de resultados, especialmente en el sector bancario. Entre las más destacadas encontramos las acciones de UBS que suben con fuerza después de que los inversores impulsaran los beneficios en el primer trimestre, lo que permitió a la gestora de patrimonios suiza seguir encaminada a aumentar los dividendos, mientras las acciones de Deutsche Bank cayeron después de que la entidad sufriera un revés en su exposición al sector inmobiliario comercial.

Comentarios sobre los resultados en el Ibex 35

Banco Santander

Santander ha conseguido expandir su margen de intereses a pesar de que el margen de intereses neto (la rentabilidad que saca a sus activos productivos) se ha mantenido prácticamente plano frente al 1T2025. Esto se debe a un aumento del número de clientes, así como al incremento de la cartera crediticia en un 4,3% interanual y 3,2% intertrimestral.

Sin embargo, este crecimiento del margen de intereses global no viene tanto del negocio retail (+1,5% a tipo de cambio constante), sino por otros negocios como el de corporativo y banca de inversión, con un impacto positivo de 327 millones de euros a tipo de cambio constante (+37% interanual). Es decir, el 60% del crecimiento del margen de intereses vino por el negocio de banca.

En general las cifras de Santander son positivas. Sin embargo, el mercado no ha tomado con demasiada ilusión las cifras porque los crecimientos están entrando en una fase de normalización. De hecho, el crecimiento del beneficio neto ordinario (hemos omitido el beneficio reportado porque está impactado por las plusvalías de la venta de Polonia) del 14% se debe en parte a una reducción de costes, que si bien es positiva, no se valora por el mercado de la misma manera que un incremento en el margen de intereses.

Nosotros pensamos que la banca española puede aguantar el temporal de la guerra en Oriente Medio si esta no se alarga, pero actualmente el principal atractivo del sector es la rentabilidad por dividendo. Pensamos que se producirá también una normalización de múltiplos, que puede conseguirse con mayores caídas del sector, o con un periodo de un comportamiento plano donde la rentabilidad del inversor venga del dividendo y las recompras de acciones y no del repunte de las acciones.e inversión, beneficiado por los préstamos con colateral.

Iberdrola

Iberdrola presenta unos resultados sólidos y muestra resiliencia ante la volatilidad energética

En resumen, Iberdrola ha presentado unos resultados sólidos y sin sobresaltos, donde lo más relevante no es la sorpresa, sino la consistencia.

El aumento del beneficio neto ajustado frente al trimestre anterior y la revisión al alza del guidance, del 6% al 8%, refuerzan la idea de que la compañía está ejecutando con precisión su plan de centrarse en geografías con mayor certidumbre regulatoria, tras la venta de su negocio en México. Esta operación, lejos de debilitarla, ha impulsado una mejora clara en eficiencia operativa en un entorno marcado por la inestabilidad geopolítica y la volatilidad del crudo. A ello se suma un mensaje optimista para el accionista, un incremento del dividendo del 6,3%, hasta 0,68 euros por acción, con la posibilidad de un pago extraordinario adicional de 0,005 euros si se alcanza el objetivo de participación en la junta. Por el lado negativo se sitúa la debilidad en el negocio de Generación y Clientes afectado por costes no recurrentes y el incremento de deuda por el efecto divisa y cierto deterioro de métricas como ROE.

En un contexto de tipos relativamente bajos y búsqueda de rentabilidad estable, Iberdrola refuerza su atractivo como valor defensivo capaz de ofrecer crecimiento ajustado, resiliencia y una política de retribución cada vez más competitiva.

En conjunto, mantenemos una visión constructiva: el cambio estructural hacia redes reguladas y contratos a largo plazo (~75% del EBITDA futuro) reduce volatilidad y apoya un perfil de crecimiento más predecible, aunque a corto plazo persisten algunos vientos en contra operativos.

Puig

Puig presentó ayer al cierre del mercado unas cifras de ventas que no convencen al mercado. La española ha obtenido un crecimiento del 4,7% en términos comparables, mientras que L’Oréal, líder del mercado, lo hizo en un 7,6%.

Nosotros creemos que la nota positiva viene de que se esperan que los márgenes se mantengan estables a pesar de la presión de los costes del transporte y teniendo en cuenta que Puig únicamente produce dentro de Europa.

Además, la compañía sí que ha conseguido crecer más de un 20% en la región de Asia-Pacífico, donde la empresa todavía está muy lejos de copar una parte importante del mercado. De hecho, tal y como afirma la directiva, esta región ocupa más de un tercio del consumo de belleza a nivel global, mientras que en Puig tan solo copa algo más del 10%. Sin embargo, vemos una normalización de las cifras y aunque todavía queda gran parte del año para batir a otras empresas como L’Oréal, este no ha sido el mejor comienzo.

Aena

Aena ha presentado una cifra de ingresos por encima de lo esperado y en España se ha beneficiado de la transferencia de tráfico ferroviario tras el accidente de Adamuz. Sin embargo, el margen EBITDA se ha deteriorado ligeramente y se ha quedado por debajo de lo esperado por el consenso de analistas. A esto hay que sumarle que el tráfico con Oriente Medio se ha reducido en más de un 13%, lo que extendido al mes de abril puede tener impacto también en el segundo trimestre del año.

En cualquier caso, tan solo el 1,3% del tráfico de pasajeros de Aena provino en 2025 de Oriente Medio, por lo que el impacto no debería ser tan alto. Probablemente la influencia sea indirecta, a través de los transbordos, aunque no debería tener una alta incidencia en Aena. Con todo ello, ha recibido un recorte de recomendación de Bernstein.

Solaria

La compañía ha anunciado una ampliación de capital de más de 300 millones de euros para seguir apostando por su negocio de centros de datos.

Esta ampliación se realiza a un precio de 24€, lo que ha provocado un ajuste del precio hasta esos niveles.

Esto supone una dilución para los accionistas actuales, pero la compañía está muy endeudada para acudir a un mercado de crédito con los tipos de interés tan altos por la guerra en Oriente Medio.

Resultados de las Magníficas 7

Desde la perspectiva de la inversión de capital (Capex), el consenso ya prevé que Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet inviertan la enorme suma de 600.000 millones de dólares en 2026, cifra que superará los 800.000 millones en 2027. Para entonces, prácticamente todo el flujo de caja libre de las siete grandes empresas tecnológicas se destinará únicamente a financiar la inversión de capital, y muchas de ellas, especialmente Meta, ya no generarán flujo de caja positivo.

Las acciones están siendo impulsadas por una sola cosa... el gasto en IA. Si no aumenta, eso supone un problema para el panorama… porque una inversión de capital estancada en un mundo de costes de insumos en aumento equivale, en la práctica, a una desaceleración. El mercado estará atento a un fuerte crecimiento de los ingresos (algo ampliamente esperado, pero que el mercado interpretará como una prueba más del aumento de la demanda de aplicaciones de computación e IA), junto con una inversión y un gasto en IA sólidos y continuos. El factor clave será hasta qué punto el aumento de los ingresos se traduce en beneficios netos

Reunión de la FED

Reunión de la Fed sin sorpresas en política monetaria, con mantenimiento esperado del rango de tipos en 3,50%–3,75% por tercera reunión consecutiva. El mercado descuenta un escenario de pausa prolongada, con prácticamente sin recortes en lo que queda de año. La clave no está en la decisión sino en el mensaje: sin nuevas proyecciones ni “dot plot”, el foco estará en el comunicado, donde cualquier cambio en el lenguaje sobre empleo (posible mejora tras unos payrolls sólidos) o inflación (riesgos a dos bandas) podría interpretarse como un sesgo más hawkish. A nivel interno, se espera un único voto disidente a favor de recortes, reflejando que el comité sigue sin consenso para iniciar el ciclo de bajadas.

Creemos que tendremos una lectura neutral con sesgo ligeramente hawkish. Por un lado, la economía mantiene resiliencia (empleo sólido), lo que permite a la Fed mantener margen de maniobra, y la estabilidad de tipos reduce incertidumbre a corto plazo para mercados. Por otro, el retraso en los recortes prolonga condiciones financieras restrictivas, mientras los riesgos al alza en energía (geopolítica) pueden complicar la desinflación, que por otro lado se compensa en parte con el desarrollo de la IA. Uno de los principales riesgos es la transición en el liderazgo del organismo con la salida de Powell y llegada de Warsh, lo cual introduce incertidumbre futura sobre el sesgo de política monetaria.

En conjunto, escenario de “higher for longer”, con mercado pendiente más del tono y del relevo en la Fed que de la decisión en sí.

Salida de Emiratos Árabes de la OPEP

El precio del petróleo vuelve a subir un día después de conocerse la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP, lo que plantea la mayor crisis existencial que el grupo ha enfrentado desde su creación hace más de medio siglo, dejando la puerta abierta a otras salidas del grupo como puede ser el caso de Venezuela, e incluso se rumorea que Kazajistán y posiblemente Irak sigan su ejemplo en las próximas semanas.

Este movimiento refuerza la idea de un mercado energético más volátil, menos predecible y con mayor independencia entre productores, en un contexto ya tensionado por el conflicto con Irán. Emiratos Árabes es un país con la ambición de aumentar significativamente la producción de petróleo, cuenta con los recursos necesarios y, lo que es más importante, tiene el capital para hacerlo.

Los efectos a corto plazo podrían ser moderados debido a las continuas perturbaciones en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica generalizada. Sin embargo, una OPEP estructuralmente más débil, con menor capacidad de producción concentrada en el grupo, tendrá cada vez más dificultades para ajustar la oferta y estabilizar los precios.

El mercado petrolero mundial sufre actualmente una grave escasez, pero en pocas semanas, quizás un par de meses, podría enfrentarse a una avalancha: la reapertura del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, una nueva guerra de precios.