📊 Comentario diario - Cinco riesgos que ponen a prueba el rally

Los mercados afrontan el inicio de la semana con un comportamiento contradictorio. Mientras el precio del petróleo continúa corrigiendo gracias a los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, las compañías tecnológicas han sufrido una importante toma de beneficios que ha terminado eclipsando las noticias positivas procedentes de Oriente Medio.

La situación resulta especialmente llamativa porque muchos de los activos más perjudicados durante el conflicto siguen recuperando terreno. Sin embargo, el foco de los inversores ha girado rápidamente hacia otro riesgo: la posibilidad de que las expectativas sobre la inteligencia artificial se hayan vuelto demasiado optimistas en algunos segmentos del mercado.

Modelos chinos cada vez más competitivos, la creciente guerra por el talento, las dudas sobre el futuro del sector SaaS, una Reserva Federal potencialmente más agresiva y la reciente corrección de SpaceX han devuelto la volatilidad a un sector que había liderado las subidas durante gran parte del año.

Estos son los cinco factores que explican las caídas de las tecnológicas.

Los cinco motivos que han llevado a las caídas

La inteligencia artificial ha sido la gran protagonista de los mercados durante los últimos dos años. Sin embargo, la sesión de hoy deja una pregunta cada vez más presente entre los inversores: ¿estamos ante una simple toma de beneficios o comienzan a aparecer las primeras grietas en la narrativa que ha impulsado al sector tecnológico?

Modelos chinos más competitivos, fuga de talento, dudas sobre el negocio del software, una Reserva Federal más restrictiva y la corrección de SpaceX han coincidido en una misma jornada para poner a prueba el optimismo del mercado.

Modelos chinos baratos

Uno de los factores que ha presionado recientemente a las grandes tecnológicas estadounidenses ha sido el rápido avance de los modelos de inteligencia artificial desarrollados en China. La última muestra ha llegado de la mano de GLM-5.2, un modelo de código abierto desarrollado por la firma china Z.ai que, según diversos analistas, ofrece capacidades comparables a algunos de los modelos más avanzados de Estados Unidos a una fracción de su coste.

La preocupación para los inversores no es únicamente tecnológica, sino económica. Durante los últimos años, el mercado ha justificado cientos de miles de millones de dólares en inversión bajo la premisa de que las compañías estadounidenses mantendrían una ventaja competitiva clara en inteligencia artificial. Sin embargo, la rápida mejora de los modelos chinos está reduciendo esa distancia.

Según diversos estudios, los modelos chinos ya alcanzan cerca del 90% del rendimiento de sus equivalentes estadounidenses, frente a apenas el 60% registrado en 2023.

Si la inteligencia artificial se convierte en un producto cada vez más accesible y barato, los inversores podrían empezar a cuestionar las elevadas valoraciones de algunas compañías tecnológicas, especialmente aquellas cuya narrativa depende de mantener una posición dominante en esta industria.

La salida de DeepMind

Otro de los factores que ha presionado al sector tecnológico ha sido la creciente competencia por el talento dentro de la industria de la inteligencia artificial. Las acciones de Alphabet llegaron a caer cerca de un 7% después de conocerse la salida de John Jumper, investigador de Google DeepMind y ganador del Premio Nobel, que abandonará la compañía para incorporarse a Anthropic.

Aunque la marcha de un único ejecutivo no cambia por sí sola las perspectivas de Alphabet, el mercado interpreta este movimiento como una señal de que la batalla por la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase. Durante años, Google fue considerado el destino natural para algunos de los mejores investigadores del mundo, pero el rápido crecimiento de compañías como Anthropic y OpenAI está modificando ese equilibrio.

La salida de Jumper se produce además pocas semanas después de que otro de los principales responsables del desarrollo de Gemini abandonara Alphabet para incorporarse a OpenAI. Para los inversores, la cuestión ya no es únicamente quién dispone de más centros de datos o más capacidad de computación, sino qué compañías serán capaces de atraer y retener al talento que liderará la próxima generación de avances en inteligencia artificial.