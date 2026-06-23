📊 Comentario diario - Cinco riesgos que ponen a prueba el rally

- Los modelos chinos ya alcanzan cerca del 90% del rendimiento de sus equivalentes estadounidenses, aumentando las dudas sobre las elevadas valoraciones del sector tecnológico.
- Algunos analistas comienzan a advertir de que la Reserva Federal podría verse obligada a subir los tipos 50 puntos básicos si la inflación sigue resistiéndose a bajar.
- SpaceX llegó a perder cerca de 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión tras anunciar una emisión de más de 20.000 millones en bonos, reavivando el debate sobre la exuberancia de la inteligencia artificial.
- Los modelos chinos ya alcanzan cerca del 90% del rendimiento de sus equivalentes estadounidenses, aumentando las dudas sobre las elevadas valoraciones del sector tecnológico.
- Algunos analistas comienzan a advertir de que la Reserva Federal podría verse obligada a subir los tipos 50 puntos básicos si la inflación sigue resistiéndose a bajar.
- SpaceX llegó a perder cerca de 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión tras anunciar una emisión de más de 20.000 millones en bonos, reavivando el debate sobre la exuberancia de la inteligencia artificial.
Los mercados afrontan el inicio de la semana con un comportamiento contradictorio. Mientras el precio del petróleo continúa corrigiendo gracias a los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, las compañías tecnológicas han sufrido una importante toma de beneficios que ha terminado eclipsando las noticias positivas procedentes de Oriente Medio.
La situación resulta especialmente llamativa porque muchos de los activos más perjudicados durante el conflicto siguen recuperando terreno. Sin embargo, el foco de los inversores ha girado rápidamente hacia otro riesgo: la posibilidad de que las expectativas sobre la inteligencia artificial se hayan vuelto demasiado optimistas en algunos segmentos del mercado.
Modelos chinos cada vez más competitivos, la creciente guerra por el talento, las dudas sobre el futuro del sector SaaS, una Reserva Federal potencialmente más agresiva y la reciente corrección de SpaceX han devuelto la volatilidad a un sector que había liderado las subidas durante gran parte del año.
Estos son los cinco factores que explican las caídas de las tecnológicas.
Los cinco motivos que han llevado a las caídas
La inteligencia artificial ha sido la gran protagonista de los mercados durante los últimos dos años. Sin embargo, la sesión de hoy deja una pregunta cada vez más presente entre los inversores: ¿estamos ante una simple toma de beneficios o comienzan a aparecer las primeras grietas en la narrativa que ha impulsado al sector tecnológico?
Modelos chinos más competitivos, fuga de talento, dudas sobre el negocio del software, una Reserva Federal más restrictiva y la corrección de SpaceX han coincidido en una misma jornada para poner a prueba el optimismo del mercado.
Modelos chinos baratos
Uno de los factores que ha presionado recientemente a las grandes tecnológicas estadounidenses ha sido el rápido avance de los modelos de inteligencia artificial desarrollados en China. La última muestra ha llegado de la mano de GLM-5.2, un modelo de código abierto desarrollado por la firma china Z.ai que, según diversos analistas, ofrece capacidades comparables a algunos de los modelos más avanzados de Estados Unidos a una fracción de su coste.
La preocupación para los inversores no es únicamente tecnológica, sino económica. Durante los últimos años, el mercado ha justificado cientos de miles de millones de dólares en inversión bajo la premisa de que las compañías estadounidenses mantendrían una ventaja competitiva clara en inteligencia artificial. Sin embargo, la rápida mejora de los modelos chinos está reduciendo esa distancia.
Según diversos estudios, los modelos chinos ya alcanzan cerca del 90% del rendimiento de sus equivalentes estadounidenses, frente a apenas el 60% registrado en 2023.
Si la inteligencia artificial se convierte en un producto cada vez más accesible y barato, los inversores podrían empezar a cuestionar las elevadas valoraciones de algunas compañías tecnológicas, especialmente aquellas cuya narrativa depende de mantener una posición dominante en esta industria.
La salida de DeepMind
Otro de los factores que ha presionado al sector tecnológico ha sido la creciente competencia por el talento dentro de la industria de la inteligencia artificial. Las acciones de Alphabet llegaron a caer cerca de un 7% después de conocerse la salida de John Jumper, investigador de Google DeepMind y ganador del Premio Nobel, que abandonará la compañía para incorporarse a Anthropic.
Aunque la marcha de un único ejecutivo no cambia por sí sola las perspectivas de Alphabet, el mercado interpreta este movimiento como una señal de que la batalla por la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase. Durante años, Google fue considerado el destino natural para algunos de los mejores investigadores del mundo, pero el rápido crecimiento de compañías como Anthropic y OpenAI está modificando ese equilibrio.
La salida de Jumper se produce además pocas semanas después de que otro de los principales responsables del desarrollo de Gemini abandonara Alphabet para incorporarse a OpenAI. Para los inversores, la cuestión ya no es únicamente quién dispone de más centros de datos o más capacidad de computación, sino qué compañías serán capaces de atraer y retener al talento que liderará la próxima generación de avances en inteligencia artificial.
Apocalipsis del SaaS
El tercer factor detrás de las recientes caídas en las compañías tecnológicas ha sido el resurgimiento de los temores sobre el denominado "apocalipsis SaaS". Las dudas se intensificaron después de que Accenture sufriera una de las mayores caídas de su historia tras presentar unas previsiones de ingresos inferiores a las esperadas y reconocer que la inteligencia artificial está alterando el mercado de servicios de consultoría y transformación digital.
Los inversores comienzan a preguntarse si la inteligencia artificial no solo impulsará a las compañías tecnológicas, sino que también podría reducir la necesidad de determinados servicios y aplicaciones empresariales. Durante años, el sector SaaS se benefició de un fuerte crecimiento basado en la digitalización de las empresas. Sin embargo, la capacidad de los nuevos modelos de IA para automatizar tareas complejas está llevando al mercado a replantearse qué compañías realmente se beneficiarán de esta revolución y cuáles podrían verse amenazadas.
A este contexto se suma una Reserva Federal que mantiene un tono restrictivo y sigue mostrando cautela respecto a futuras bajadas de tipos. Un entorno de tipos elevados reduce el atractivo de las compañías tecnológicas con valoraciones exigentes, especialmente aquellas cuyos beneficios dependen de expectativas de crecimiento a largo plazo. La combinación de dudas sobre el modelo SaaS y una Fed más agresiva ha provocado una toma de beneficios en buena parte del sector tecnológico.
¿Está el mercado ignorando el riesgo de una subida de 50 puntos básicos?
El cuarto factor que ha presionado al sector tecnológico ha sido el cambio de expectativas sobre la Reserva Federal. Durante los últimos meses, buena parte del mercado ha confiado en que la inflación terminaría moderándose y permitiría a la Fed mantener una política monetaria relativamente estable. Sin embargo, la economía estadounidense sigue mostrando una fortaleza muy superior a la esperada.
La actividad en el sector servicios continúa sorprendiendo al alza, el mercado laboral mantiene una fortaleza notable y las presiones inflacionistas siguen resistiéndose a desaparecer. Esta combinación ha llevado a algunos inversores a plantearse un escenario que hasta hace pocas semanas parecía improbable: que la Reserva Federal necesite subir los tipos más de lo que actualmente descuentan los mercados.
El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán podría ofrecer además a Kevin Warsh más margen para esperar y analizar los datos de inflación durante los próximos meses. El riesgo para los mercados es que, si la moderación del petróleo no logra trasladarse a la inflación subyacente y la economía continúa mostrando signos de sobrecalentamiento, la Fed se vea obligada a actuar con mayor contundencia.
Actualmente, la mayoría de los inversores sigue descontando una o dos subidas de tipos como máximo. Sin embargo, algunos analistas ya advierten de que el verdadero riesgo podría ser una subida inicial de 50 puntos básicos, un escenario prácticamente ignorado por las bolsas y especialmente negativo para las compañías tecnológicas, cuyas valoraciones dependen en gran medida de las expectativas de beneficios futuros y de unas condiciones financieras favorables.
SpaceX y las primeras grietas en la euforia de la inteligencia artificial
El quinto factor detrás de la corrección tecnológica podría encontrarse en el propio comportamiento de los inversores. Durante las últimas semanas, SpaceX se había convertido en el principal símbolo del entusiasmo que rodea a la inteligencia artificial, llegando a alcanzar una valoración cercana a los 3 billones de dólares apenas unos días después de su salida a bolsa.
Sin embargo, el sentimiento cambió rápidamente después de que la compañía anunciara una emisión de más de 20.000 millones de dólares en bonos con grado de inversión. Aunque la empresa ha señalado que los fondos se destinarán a refinanciar deuda y a fines corporativos generales, algunos inversores interpretaron la operación como una señal de que las ambiciones ligadas a la inteligencia artificial podrían requerir inversiones mucho más elevadas de lo que el mercado había anticipado.
Las acciones llegaron a desplomarse más de un 16% en una sola sesión, provocando una pérdida cercana a los 600.000 millones de dólares de capitalización bursátil, lo que supone la segunda mayor destrucción de valor registrada en un solo día por una compañía cotizada. SpaceX cerró con una valoración de 2,03 billones de dólares, muy lejos de los casi 3 billones alcanzados apenas unos días antes.
A pesar de la magnitud de la caída, las acciones continúan cotizando por encima de los 135 dólares fijados en su salida a bolsa. Sin embargo, los inversores comienzan a mostrar una mayor cautela ante la proximidad de importantes desbloqueos accionariales previstos para los próximos meses, que podrían aumentar significativamente la oferta de títulos disponibles en el mercado.
Más allá de la caída puntual, el episodio ha servido para recordar que incluso las compañías más admiradas del mercado necesitan seguir financiando inversiones multimillonarias para mantener el ritmo de crecimiento que actualmente descuentan los inversores. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la economía, sino cuánto capital será necesario para sostener esa transformación y si las valoraciones actuales reflejan adecuadamente ese coste.
Por ello, algunos analistas comienzan a preguntarse si la inteligencia artificial se encuentra todavía en una fase similar a 1996 o si, por el contrario, el mercado empieza a mostrar síntomas más cercanos a 1999.
Santander se consolida como la empresa más grande del Ibex 35
Santander se consolida como la empresa más grande del Ibex 35 por capitalización bursátil, colocándose por encima de Inditex. A pesar de la volatilidad de este 2026, varios factores han permitido que la entidad financiera supere temporalmente a la compañía textil.
Banco Santander fue una de las compañías que más sufrió tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, corrigiendo cerca de un 15%. Sin embargo, a medida que aumentaron las expectativas de un acuerdo de paz, los inversores volvieron a confiar en la entidad. Actualmente, ya rebota un 30% desde mínimos y acumula una subida del 16,7% en lo que llevamos de 2026.
En un entorno donde la inflación debería moderarse progresivamente, la remuneración al accionista de la banca vuelve a ganar atractivo. Además, aunque los resultados del primer trimestre no entusiasmaron al mercado, la entidad presentó una evolución positiva de costes que podría ayudar a sostener dicha remuneración incluso si la demanda de crédito se deteriora por el repunte de los tipos de interés.
Por su parte, Inditex continúa cerca de máximos históricos, aunque mantiene ciertas dudas entre los inversores. Sus últimas cifras reflejaron una recuperación de la demanda, pero parte del mercado sigue preocupado por el impacto que los costes logísticos y energéticos puedan tener sobre los márgenes de una compañía tan expuesta al comercio internacional.
Para recuperar el liderazgo por capitalización bursátil, Inditex probablemente necesitaría mostrar un nuevo trimestre de crecimiento a doble dígito acompañado de una resistencia de márgenes superior a la esperada. Lo cierto es que, a pesar de las dudas del mercado, Inditex sigue mostrando signos de fortaleza a pesar de un entorno complicado.
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