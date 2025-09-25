Comentarios de Goolsbee y Schmid de la Fed sobre la política monetaria de EE. UU.

​​​​​​Los banqueros de la Reserva Federal, Goolsbee y Schmid, comentaron hoy sobre la economía estadounidense y la política de la Reserva Federal. A continuación, sus comentarios.

Schmid (Fed)

Un recorte de un cuarto de punto porcentual en las tasas fue una medida razonable de gestión de riesgos.

La inflación sigue siendo demasiado alta, mientras que el mercado laboral se mantiene equilibrado.

La función supervisora ​​de la Reserva Federal sobre los bancos es importante para la misión general del banco central.

Las futuras decisiones de política monetaria dependerán de los datos.

La política de la Reserva Federal es actualmente ligeramente restrictiva, lo cual es una buena señal.

La inflación sigue siendo demasiado alta, y el mercado laboral actual se mantiene en gran medida equilibrado.

Los datos recientes apuntan a un aumento de los riesgos para el mercado laboral.

Un recorte de las tasas fue adecuado para compensar los riesgos del mercado laboral.

La Reserva Federal está actualmente cerca de cumplir con sus mandatos, pero la política debe seguir siendo prospectiva.

Goolsbee (Fed)

Sigo siendo optimista en general respecto a que nos encontramos en la "senda dorada", con una inflación que tiende a la baja.

A corto plazo, la mayor preocupación es el riesgo de una inflación persistentemente alta.

La adopción de IA por parte de las empresas no ha sido tan amplia como muchos suponen.

Históricamente, los cierres gubernamentales breves o limitados no tienen efectos económicos duraderos.

Algunos indicadores del mercado laboral apuntan a una mayor estabilidad.

El mercado laboral se está enfriando levemente.

Si el gobierno puede dictarle al banco central qué hacer con los tipos de interés, la inflación aumenta.

Los tipos podrían caer aún más si se disipan los riesgos de estanflación.

Veo un "entorno extraño" con riesgos tanto para el empleo como para la inflación.

Los tipos podrían bajar bastante más si la inflación se acerca al 2%, pero soy cauteloso a la hora de adelantar los recortes.

Confiar en que la inflación sea transitoria me inquieta.

Me incomoda un poco recortar los tipos demasiado rápido basándome únicamente en la desaceleración de los datos de empleo.

El mercado laboral parece estar enfriándose mientras la inflación aumenta.