La libra sube antes de la decisión del Banco de Inglaterra

A pesar de las cifras macroeconómicas decepcionantes, se prevé que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos de interés sin cambios durante la reunión de hoy. Si bien la inflación se ha moderado (cayendo al 3,8% en septiembre, por debajo de la previsión del Banco de Inglaterra), la presión sobre los precios de los servicios se ha aliviado y el crecimiento salarial se ha ralentizado.

La tasa de inflación sigue estando casi al doble del objetivo del 2% del banco central. Además, la probabilidad de un ajuste fiscal mediante aumentos de impuestos en el próximo presupuesto es un factor a tener en cuenta. En consecuencia, es probable que el Banco de Inglaterra priorice observar una tendencia desinflacionaria sostenida antes de considerar una flexibilización monetaria, que generalmente no se anticipa hasta la primavera de 2026, cuando se proyecta que la inflación se sitúe cerca del 2,5%.

Fuente: Bloomberg

El mercado no cree que el Banco de Inglaterra cambie los tipos

El mercado estima una probabilidad de sólo el 25% de un recorte de tipos en la reunión de hoy, y ya contempla un recorte de 25 puntos básicos para febrero. Cabe destacar que la probabilidad combinada de un recorte para diciembre se sitúa cerca del 70%, reflejando la tendencia observada recientemente en Estados Unidos, donde un recorte en diciembre ya estaba prácticamente descontado.

Si bien el mercado asigna una baja probabilidad del 25% a un recorte de tipos hoy, este escenario parece infravalorado. Un factor clave que determinará las perspectivas de inflación para los próximos trimestres es el borrador del presupuesto del Reino Unido, previsto para finales de noviembre. Si el presupuesto cumple con las expectativas de austeridad fiscal, el Banco de Inglaterra podría ganar confianza en la continuidad de la senda deflacionaria y proceder con una reducción de tipos en su reunión de diciembre.

En este contexto, existe la posibilidad de que hoy se emita una señal de moderación, tanto a través de la declaración oficial como de la división en la votación. En la última reunión, dos miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votaron a favor de un recorte. En la reunión de hoy esa disidencia podría aumentar a tres miembros.

Cotización de la libra-dólar

Fuente: Plataforma de XTB

Una decisión de mantener los tipos de interés podría respaldar el reciente repunte del par libra-dólar. Actualmente, el par está probando un rango que corresponde a una corrección alcista similar a la observada a finales de octubre. Si el tono de la decisión de hoy no es excesivamente moderado, esta corrección podría extenderse aún más, potencialmente hacia la zona de 1,3200.

Por el contrario, un recorte de tipos probablemente provocaría una caída inmediata por debajo del nivel de 1,30. Este escenario bajista también podría materializarse si el Banco de Inglaterra muestra una clara disposición a flexibilizar su política monetaria en diciembre, en función de los detalles del próximo presupuesto.