¿Cómo han sido los resultados presentados por Deere & Company?

Deere & Company (DE.US) es una de las mayores empresas industriales estadounidenses y una de las últimas grandes compañías en reportar sus resultados del último trimestre, que en su caso corresponde al cuarto trimestre fiscal de 2025. La compañía cerró el año fiscal con una nota sólida, obteniendo resultados que superaron las expectativas del mercado en casi todas las categorías clave. Deere reportó beneficios por acción superiores a los esperados e ingresos significativamente más altos, lo que confirma que sus innovaciones tecnológicas y mejoras en la eficiencia operativa se están reflejando visiblemente en resultados financieros. La compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios por acción en el cuarto trimestre. Los ingresos aumentaron un 11% interanual, impulsados ​​por la innovación de productos y la mejora en la organización de los procesos.

Resultados del cuarto trimestre fiscal de Deere & Company

Deere generó 12.400 millones de dólares en ingresos durante los últimos meses del año, lo que supone un aumento del 11% en comparación con el mismo período del año anterior. La compañía también reportó 1.100 millones de dólares en ingresos netos y un margen operativo del 12,6% en su división de operaciones de equipos. Cabe destacar que la mejora es visible tanto en las ventas como en el control de costes.

Ingresos: 12.400 millones de dólares (+11% interanual).

Beneficio por acción: 3,93 dólares frente a los 3,85 dólares previstos.

Utilidad neta: 1.100 millones de dólares.

Margen de operaciones de equipos: 12,6%.

La compañía superó las expectativas de los analistas tanto en ingresos como en beneficios por acción. Los ingresos superaron las estimaciones del mercado en más de un 26%, lo que representa una de las mayores sorpresas positivas de los últimos trimestres. Este sólido resultado refleja una inversión constante en tecnología, incluyendo soluciones de agricultura de precisión, así como una mejor gestión del inventario.

A pesar de las sólidas cifras, los inversores se centran principalmente en las perspectivas para 2026, que apuntan a un entorno potencialmente desafiante. Una disminución proyectada de la demanda de maquinaria agrícola de gran tamaño del 15% al 20% en Estados Unidos y Canadá lastra el optimismo sobre el rendimiento futuro.

Previsiones para 2026 de Deere & Company

Ingresos netos entre 4.000 y 4.750 millones de dólares.

Tipo impositivo efectivo del 25% al 27%.

Flujo de caja de la operación de equipos de 4.000 a 5.000 millones de dólares.

Disminución del 15% al 20% en la demanda de maquinaria agrícola de gran tamaño.

Estas proyecciones muestran claramente que el próximo año pondrá a prueba la resiliencia de la industria, y Deere deberá adaptarse a las condiciones de mercado más débiles. Representantes de la compañía destacaron una rentabilidad récord en esta etapa del ciclo. Chris Seibert, del departamento de relaciones con inversores, destacó que la compañía obtuvo más de 5.000 millones de dólares en beneficios netos, el mejor resultado de su historia. Deanna Kovar, del segmento de Agricultura y Césped, destacó el creciente papel de los sistemas autónomos, que el equipo directivo considera uno de los principales diferenciadores competitivos en los próximos años.

Cotización de Deere & Company

Las acciones de Deere cayeron por debajo de la media móvil exponencial (EMA) clave de 200 días (línea roja), lo que indica un retorno a una tendencia bajista a medio plazo. Se ha formado un posible patrón bajista de cabeza y hombros, con la línea de cuello cerca de los 430 USD por acción. Un retroceso hacia los 480 USD podría invalidar el patrón y abrir la puerta a un repunte.

Fuente : Plataforma de XTB