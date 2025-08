¿Comprará Turkish Airlines a Air Europa?

Según ha publicado Reuters esta mañana, la aerolínea alemana Lufthansa ha abandonado las negociaciones para tomar una participación en Air Europa, dejando a Turkish Airlines como el gran favorito para invertir en la aerolínea española después de que Air France-KLM también se retirara y que a la aerolínea española, IAG, se le negara dos veces la compra de una participación, por posible monopolio. “Después de un análisis exhaustivo y de intensas negociaciones, en esta fase hemos decidido no realizar más aportaciones de capital ni adquirir participaciones en Air Europa”, dijo un portavoz de Lufthansa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La aerolínea alemana había estado considerando la participación minoritaria como una forma de expandir su presencia en mercados clave del sur de Europa, incluyendo las Islas Baleares, un importante destino turístico de los ciudadanos alemanes con un alto volumen de tráfico. ¿Tendría sentido para Turkish Airlines? Turkish Airlines está enfocada en su hub de Estambul, que ya conecta Europa, Asia, África y América. Su modelo se basa en capturar tráfico de conexión desde múltiples regiones hacia Asia/Oriente Medio y viceversa, por lo que comprar Air Europa significaría un cambio total de estrategia. Además el tipo de flota de ambas compañías también es diferente. Incluso la UE podría bloquear o poner restricciones a la compra de una aerolínea estratégica europea por parte de un operador no comunitario. El principal motivo podría ser el de ganar presencia en Latinoamérica, aprovechando que Air Europa tiene rutas fuertes desde Madrid a América, pero no creemos que sea lo adecuado aunque en una presentación ante la bolsa en junio, Turkish Airlines declaró estar en conversaciones no vinculantes sobre una posible inversión en Air Europa. La aerolínea con sede en Estambul afirmó que está evaluando la oportunidad y explorando posibles sinergias como parte de su estrategia de expansión global.



