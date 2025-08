Las acciones de Indra a sólo un 6% de máximos históricos

Las acciones de Indra se encuentran a sólo un 6% de máximos históricos. La empresa de defensa española sube hoy un 1,5% hasta los 22,14 euros por acción por la combinación de dos factores: la reelección casi segura de Ángel Escribano como presidente en la Junta de Accionistas y la política de adquisiciones, especialmente la inminente compra de la planta de Gijón de Duro Felguera, que será la sede de una nueva división de vehículos militares. Además, Indra está claramente enfocada en el sector defensa, donde tiene una sólida trayectoria y está reforzando su presencia mediante compras estratégicas y creación de nuevas divisiones como Indra Weapons & Ammunition. Este contexto genera optimismo en el mercado y un fuerte apetito inversor que impulsan la subida de las acciones. También es relevante que firmas como Morgan Stanley han elevado su recomendación para Indra, lo que refuerza la confianza del mercado en la empresa. En paralelo, el sector defensa europeo sigue rearmándose, lo que permite a Indra experimentar un auge por el incremento del gasto militar. Cabe destacar que Indra diseña los nuevos software que serán implementados en todos los aviones Eurofighter de la Unión Europea. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En síntesis, la subida de hoy es un reflejo de las adquisiciones estratégicas y las perspectivas favorecedoras del sector defensa. Impacto de la política de adquisiciones La política de adquisiciones de Indra tiene un impacto significativo en su crecimiento y transformación estratégica, especialmente en el sector defensa. Indra está analizando más de 20 posibles adquisiciones de empresas españolas y europeas para acelerar sus procesos industriales y aumentar su capacidad productiva. Busca principalmente compañías que aporten capacidades nuevas y permitan la integración vertical para reducir tiempos de entrega y mejorar la cadena de valor, ya que hasta ahora Indra no hacía fabricación en serie. La adquisición de empresas como Deimos, Hispasat e Hisdesat ha fortalecido su músculo en el sector espacial, y el grupo está mostrando una clara ambición para crecer rápido en defensa mediante compras, a pesar de riesgos y desafíos regulatorios por el carácter estratégico de estos negocios. El mercado premia estas adquisiciones siempre que no se pague en exceso, y la situación financiera holgada de Indra facilita su capacidad de endeudamiento para seguir comprando. Un caso destacado es la compra del Grupo Escribano, valorada en cerca de 1.500 millones de euros, que fortalecerá significativamente la facturación y el EBITDA de Indra en defensa (aproximadamente un 7% y 23% del grupo respectivamente). Esta operación también refleja una estrategia tanto financiera como política, posicionando a Indra como un actor dominante con respaldo institucional fuerte. La política de adquisiciones es clave para que Indra cumpla su plan estratégico de crecer tanto orgánica como inorgánicamente, consolidándose como campeón nacional en defensa y tecnología, aumentando su tamaño, capacidad tecnológica e industrial, y mejorando su posición competitiva en el mercado europeo. ¿Cómo comprar acciones de Indra? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



